俄羅斯總統普京日前一針見血地指出，美國正在重蹈一個典型帝國的覆轍，就像曾經的蘇聯那樣。蘇聯的覆轍是甚麼？即對自己的力量過分自信而不斷製造問題，終於無法支撐。美國自認經濟、軍事和政治實力都非常強大，因此到處橫行霸道，給自己增添許多不必要的問題，目前也許還有能力解決，但總有一天無以為繼。蘇聯以解體告終，美國會不會走到這一步，沒有人能夠預測，唯一可以肯定的是，隨着問題不斷累積，美國霸權勢必日益衰落。

這個道理並不難懂，中國古人早就有「國雖大，好戰必亡」的說法。二戰以來，美國最少發起13場海外戰爭，這些戰爭的背後就是霸權的衰落。表面上美國打遍天下無敵手，實際上其國力正不斷耗損，單是阿富汗和伊拉克兩場戰爭，保守估計就消耗了6.5萬億美元，最後還是不得不灰溜溜撤軍。除了發動戰爭，美國以推動民主自由人權為名肆意干涉別國內政，在各地策動顏色革命，引起天下大亂的同時，也為自己製造無數麻煩和仇恨。更何況，美國國內的問題日益嚴重，政黨惡鬥、種族歧視、貧富懸殊以及各州之間的矛盾等等，正逐步侵蝕美國社會根基。

美國最大問題就是唯我獨尊，他們為了維護霸權而不擇手段，那怕這些手段會傷害其他國家甚至全世界的利益。就以「美國優先」來說，分明是非常自私和粗暴的主張，但美國政界乃至整個社會卻視為理所當然，而且成為基本國策。拜登也許不像特朗普那樣整天將「美國優先」掛在嘴邊，其實所作所為並無任何分別，甚至猶有過之。

目前華盛頓之所以極力拉攏歐洲國家，並不表示再度重視盟友，而是因為無法獨力遏制中國，只好糾眾壯膽。也就是說，美國調整對歐政策，只是維護本身霸權的權宜之計。對此，歐洲國家當然心知肚明，他們會甘心任由美國擺布嗎？