香港每年100人死於過勞，這個數字驟耳聽來似乎很驚人，但實際數字應該更加多，因工作過分疲勞而死的人恐怕每年不止100人。多數過勞死的人都是心臟病發，很多心臟病成因都是因為積勞成疾。

全世界都知香港是工時最長的地區，官方說每人平均每周工作44小時，但有誰會相信呢？反而外國的研究說香港平均每人每周52小時工作，就比較貼近真實。其實大家看看身邊周圍的人，大部分早上9點鐘上班，很多時候晚上6、7點才下班，再加上要跨區工作，一程車都可能要個多小時，特別是政府早年發展新市鎮，住屯門元朗荃灣都可能要去到九龍或者港島區返工，有啲要去中環返工，車程來回約3小時，回到家中已經8、9點，所以不少夫婦是「無飯」夫婦，只會買外賣，一日有10多個小時都是出外搏殺奔波。香港對藍領白領有非常嚴重階級觀念，不少人只是放勞工假，沒有享受「紅日」銀行假，直到現在這個分野仍然未打破。最低工資是勞工團體爭取多年，資方才稍微讓步，但標準工時卻依然未能成事。政府深知沒有能力叫動工商界點頭，其實香港的繁榮，資金當然重要，但是勞動力作出的貢獻，豈能忽視呢？香港對勞工的保障實在非常不足，就以過勞死為例，假若並非死於職業病，就算死在公司也難獲賠償。所以不少人買醫療及人壽保險自保，否則走去排公立醫院，3年都未必有得看症，生癌都可能要等一年先動手術。

香港人口出現老化，這個亦是全球的趨勢，很多國家的政府都極力推廣生育，就以內地為例，由一孩政策逐漸放寬到即將推行的三孩政策，但是現今社會，根本上打工仔把生活所有時間都奉獻給工作，不但沒有時間教仔，甚至為工作而過勞死，試問誰敢生仔呢？生一個都嫌多啦！