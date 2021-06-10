最近有幸到屯門大會堂欣賞高志森導演的舞台劇《漢奸系列之汪精衛》，對上一周我亦獲邀欣賞了高志森導演另一大作《大月薰與孫中山》。筆者本身並非話劇愛好者，甚少觀看舞台劇，但能夠機緣巧合下連續兩星期觀看高導演兩部大作，實在太榮幸了。

筆者平時愛看電影，其中原因是喜歡電影營造的代入感和震撼感。由於舞台劇受環境和其他因素限制，每次演出都是獨一無二的。演出時，演員需要在角色扮演和表情上作出較戲劇性的表達，讓觀眾集中注意力。當你耐心坐在舞台下，去欣賞這兩小時的舞台劇，筆者充分感受到台前幕後辛苦排練多時的成果。

汪精衛是近代歷史上有名的大漢奸，他是清末官費保送日本的留學生，畢業於日本法政大學，本身就是精英。曾幾何時，他也是打着推翻滿清的口號，繼而在國民政府繼續追隨孫中山先生。汪精衛是有才華的人，是孫中山先生的文膽和秘書，在1925年孫中山先生口授的遺囑，也是由他來執筆，可想而知，他是一名天才橫溢、有學識的精英人才，可惜他偏偏選擇做漢奸。當時他身處封建腐敗的時代，外部面對列強入侵，內部正衰弱不堪，人民正高呼改革。然而，有些精英卻沒有選擇以國家利益為本，以民族復興為重，走去做漢奸，以和平為口號來掩飾自己賣國求榮的私欲。

同樣，香港在2019年也充斥高呼「五大訴求」的政棍，以實現狹隘和錯誤的政治目的，他們表面口喊反對修訂《逃犯條例》，實際行為是顛覆國家政權和煽動分離主義。黑暴風波中，禍害了香港足足兩代半人。

香港是一個國際的大舞台，雖然回歸祖國快將24年，但過去一直以來被美、英的政治所操弄，這些政治編劇和監製早已在華盛頓和倫敦接受培訓多年，以嫺熟的手法去編導一場顏色革命的話劇，在香港這個前英國殖民地上演了一齣非常經典的顏色革命，對他們來說簡直是小菜一碟。相反，對我們各人甚至中央政府來說，那震撼力是超乎一個「醒覺」的呼喚，幸好香港同胞仍然是有着深厚民族感情的，面對這齣美式革命劇，我們中國人是不吃這一套的！

話說回來，我們應該多從歷史吸取經驗，從中提煉出智慧。香港演藝事業有深厚的根基，人才濟濟，隨着西九文化區設施陸續落成，應善用這些條件去打造出文化演藝事業，不只有高度，還有深度。我有個願望，就是高志森導演可以在西九文化區上演一齣《一九黑暴》，通過舞台劇剖析新漢奸的心理歷程，引以為戒。