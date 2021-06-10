都說香港怪事零舍多，絕非虛言。理應戒備森嚴的中環解放軍軍營，日前遭一輛的士撞爛車閘，的士司機一度被帶入營內問話，其後交由警方處理並起訴一項「刑事毀壞」罪及一項「無許可證進入禁區」罪。據悉該名的士司機近日因為婚變弄得精神有異，事發後聲稱當時被多輛汽車追截，情急下欲闖入軍營求救。是耶非耶，真相留待法庭解開，但解放軍軍營竟如此兒戲，輕易遭車輛衝撞本已夠古怪，衝撞後又僅交由警方處理，後果輕微，在政治環境波譎雲詭的今日，豈非變相鼓勵某些人以身試法？

實際上，闖入解放軍軍營事件並非首次發生，「香港人優先」招顯聰與另外3名成員便在數年前手持港英旗闖入中環軍營，事後遭警方拘捕及起訴他們涉觸犯《公安條例》，最終僅判入獄兩個星期，緩刑12個月。到了2019年10月黑暴期間，又有一名男子闖入中環軍營大吵大鬧，後遭警方以涉嫌「無許可證進入禁區」拘捕。

來者不善，善者不來。堂堂解放軍軍營，象徵的是國家對港行使主權，居然如無掩雞籠一般讓人自出自入，犯法後的懲罰又不痛不癢，緩刑更形同放生，毫無阻嚇力可言；港府及中央視若無睹，置若罔聞，堪稱咄咄怪事。

有人建議，誰人斗膽擅闖禁區，應一律解上內地受審，而且不限軍營，所有中央駐港機構及部門都是一樣處理。此議一旦落實，敢寫包單再無傻仔挑戰國家主權矣。

勿謂言之不預，6‧12黑暴兩周年就快來臨，一股不尋常的妖風又再吹起。從6‧4當日仍有2,000餘名「死硬派」堅持聚眾搞事可知，《港區國安法》生效並非等於河清海晏。治亂世用重典更要大膽用奇招，將亂港分子全部送上內地受審，肯定一天光晒，天下太平。尤其是本港黃絲出名又要威又要戴頭盔，一聽到要往內地受審即嚇得瑟瑟發抖，誰還敢搞事？