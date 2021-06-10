現代西方文明的發展，很大程度是建基於言論自由之上，只要誰反對開放言論，就會變成人民公敵，不少香港「黃絲」，大抵就是抱這種態度。筆者想告訴「黃絲」們，我早年可能比他們當中不少人，更擁護民主與言論自由，最起碼我曾選擇到歐美留學，一度十分嚮往西方模式。不過，近年我的態度有所改變，絕不是「覺今是而昨非」的問題，而是世運變了，人也要隨之轉變。

當代西方文明確是曾經建立在言論自由之上，但言論自由是要建基於相信群眾智慧，然而，一旦群眾智慧不再可信，那又如何？當代人似乎還未深入想過這個問題。

以往的言論即使是完全開放，也沒有問題，因為真理愈辯愈明，異端邪說很難站得住腳。不過，近年的社會，人們似乎集體變蠢了，根本無法辨別賢愚真偽，譬如2019年，很多香港人認定警察會刻意殺害示威者；2020年，歐美不少人相信新冠疫情不存在，只是政治陰謀，即使相信有疫情的，也認為戴口罩沒用。我想問，當時你能如何跟他們辯？那怕講到唇焦舌敝，他們就是不相信你，最終，便使社會付出了慘痛代價。

中國模式走的是另一條路，他們對於歪理邪說，不着重於跟你爭辯，因為民智太低的時候，多費唇舌也是沒用，只能直接將你噤聲。你以為這樣做很無理和霸道嗎？但我告訴你，在這個天下昏昏的年頭，西方社會無可選擇，也愈來愈多要採用篩選言論的方式。

不信的話，請看YouTube，你發放的視頻，如果在上面提到槍械、暴動、武漢肺炎、選舉舞弊等敏感字眼，經常會被屏蔽。美國前總統特朗普，便至今仍給很多社交媒體凍結了帳號。由此可見，今日的世界，似乎不再相信真理一定可以辯倒歪理，故未來言論自由的尺度該如何拿捏，很值得世人深思。