香港人生活壓力大，「鬼叫你窮啊，頂硬上啦！」事實上，港人大多務實，尤其老朽這輩人，上世紀70、80年代，歲月相對靜好，只要肯做肯捱，三餐一宿絕冇問題！許多行業，搵工跳槽，不難，甚至一人騎多份工更是等閒！

呢！就以報紙呢行，老朽80年代初入行，其時報紙仲係「執字粒」，老朽就日間教私校半日，晚上到報館做校對，一般工作到凌晨兩點左右，回到陋居，瞓三幾個鐘頭，又趕住返學校「誤人子弟」。老朽當年後生，精力尚可，「公餘」仍可塗寫兩、三個副刊專欄，總之，肯做肯捱，養家活兒冇問題！

當然，長期咁兼職，血肉之軀，唔攰就呃人！有時攰到站着小便都幾乎瞌着，這絕冇誇張！只係捱過了，知道係慢性疲勞症候群，嚴重時連下床也有困難。依家回首當年，講起都怕怕，冇猝死於工作期間，算大命也。都真係唔講都唔知，香港打工仔被指工時全球最長，喺一項國際調查中，曾被選為「最過度勞累城市」首位。

一般人心目中，都以為「過勞死」多發生於日本，一來日本人多工作狂，加上放工又鍾意去居酒屋之類飲兩杯，唔拖到半夜三更唔想返屋企；二來「過勞死」源自日語，係一種職業性嘅突然死亡，因過度勞動致積勞成疾，原因係由壓力引起嘅心臟病發作或勞累疲倦而導致中風致死！日本喺80年代泡沫經濟破滅，唔少公司嘅高層正值壯年，工作深感壓力，卻喺冇明顯疾病情況下猝死，事情經廣泛報道而引起關注。

香港近年過勞死嘅個案，據勞工處統計，每年約120至140宗，過去6年料逾700宗，香港儼然係個悲情城市！庸官一味話保障勞工權益，但標準工時立法拖足11年仍推來推去，至今一項指引都未出台，一味諸多藉口，指勞資雙方意見存在不同，需時協調。調調調，調到依家10年過去了，又係得個「調」，太不該了！