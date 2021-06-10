近些年來，隨着內地重拳反腐，紀委的地位愈來愈吃重，紀委官員的仕途出路也不斷拓寬。譬如，海南省紀委書記藍佛安近期北上，出任山西省長，成為過去9個月時間，第3位由紀委書記擢拔的省長或直轄市市長，這一現象堪稱前所未有。去年9月，曾任上海紀委書記的廖國勳調升天津市長；年底，曾任浙江紀委書記的任振鶴則調任甘肅省長。

在過往相當長時間，紀檢是被視作一項專門的黨務工作，相對封閉，紀檢官員通常都在本系統「內循環」，政治前景遠不如組織、宣傳、財經等崗位。但是，自中共十八大後，反腐被列為各級一把手包括省委書記、省長都必須履行的「主體責任」，成為「必修課」，紀檢深度嵌入各行各業，紀委則是聚焦反腐的專責機關。與之相適應，政法、外交、商務、金融、審計等各個行業的大批專業官僚，被延攬入紀委麾下，權勢急速膨脹。進出雙向通道都大為暢通。

特別是，對於有的幹部，先輸送到紀委進行歷練，再調升其他職務，這被視作是政治可靠過硬的標誌，也是有意栽培重用的鮮明信號，是重要的鍍金加分項。例如2016年，遼寧紀委書記林鐸調任甘肅省長，一年後再升省委書記。如今的廖國勳、任振鶴、藍佛安，也均屬此種現象。他們都是半路出家的紀檢官員，早年擔任過市委書記、區委書記，具有經濟社會管理經驗，且都經過跨省交流。此次擔綱省長後，未來尚有更上層樓的空間。對比一些蹉跎遷延10幾年的幹部，冷暖兩端，親疏有別。

近期另外一個值得關注的現象是，履新的省紀委書記，幾乎清一色來自政法系統。例如新任海南紀委書記陳國猛（曾任福建政法委副書記、浙江高級法院院長），湖南紀委書記王雙全（曾任司法部副部長、浙江省副省長兼公安廳廳長），湖北紀委書記侯淅珉（曾任吉林政法委書記），新疆紀委書記田湘利（曾任福建省副省長兼公安廳廳長）。

如此集中從政法向紀檢輸送「外援」，同樣不多見，當中大部分人，將在中共二十大鎖定中紀委委員席位。

政法與紀檢同為兩大強力機關，分別負責司法監督和政治監督。近幾年來，紀委經過改革，權力擴張，形成了留置、審查、監督全鏈條的權力，其所屬的案件審查調查室、案件審理室、案件監督管理室，分別相當於紀委內部的「公安」、「法院」、「檢察院」，重大的腐敗案件均由紀委先行調查，然後再移送檢察院起訴，轉交法院判決。可以說，政法與紀檢，既需要相互協調、配合，同時又相互牽制、監督，進行權力制衡，防範一家獨大。

政法系統這兩年強力整風，清理內鬼，肅清遺毒，令人事洗牌呈現兩極分化。一部分被紀委查處拿下，例如最近被抓的河南政法委書記甘榮坤、青海檢察院檢察長蒙永山等省部級政法高官；另一部分如陳國猛、田湘利等人則提拔重用，轉崗紀檢系統，發揮查案經驗，繼續深入整頓，風暴陸續有來。