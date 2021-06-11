產評：美耍財技狂灌水　掀通脹收割全球

今年以來，國際商品價格大升，虛擬貨幣癲炒，世界主要經濟體的股、樓二市迭創新高，全因美國為首的發達國家不斷大水漫灌，至今未見收斂，拜登政府更企圖再推6萬億美元財政預算，總之大花筒，銀紙無限增發，任由資產泡沫膨脹，極不負責任。面對全球性通脹來襲，中國須更加努力保持經濟和物價平穩，及早去除系統隱患，將負面影響降至最低。至於損人不利己的美國，最終必須為無視通脹風險付出沉重代價！

今次通脹浩劫，始於美國前總統特朗普開打中美貿易戰，又制裁中國企業，令全球產業鏈變天，滿以為可以藉此重建美國強勢，十足十打腫臉充胖子，結果經濟增長由始至終未見大起色，冷不提防迎來世紀疫情，滿盤皆落索。面對金融市場極端動盪，國際油價一度暴瀉，聯儲局去年祭出無限量寬及買債計劃來穩定市場，雖然成功控制了亂局，但猶如泥足深陷，退市無期。如今當局的資產負債表已經由2008年金融海嘯前的8,000多億美元，暴增至近8萬億美元，致使聯邦債務與國內生產總值（GDP）比率已超過二次大戰時所創的紀錄，美股估值高企難下，總之覆水難收！

本來正處於經濟衰退的歐洲和日本，眼見美國肆無忌憚大舉放水，索性「晒冷」，印鈔之餘更「不遺餘力」推動負利率。如今這些經濟體的復甦步伐尚不明朗，通脹升溫卻成事實，新興市場更首當其衝被迫加息。這種放任式的「大撒幣」行為，猶如另類經濟侵略！美國的把戲，中國以至全世界皆看在眼裏，俄羅斯近日展示決心，落力「去美元化」。

拜登政府耍財技後，再圖以「冷戰」策略聯合盟友加強抗華陣營勢力。可事實是，全球化產業互惠互利的基礎一失，意味環球須蒸發不菲的經濟價值，其中一例乃晶片荒。偏偏缺芯之苦，反為拜登政府帶來印更多銀紙的藉口，擬斥520億美元來振興半導體業，實際上這金額只是開端，且成效難料。君不見如今美國有工無人做，民眾寧願炒股、炒幣，都不願開工，在在說明為何特朗普倡議的美國製造，何以一直未能實現。拜登政府以為花上天文數字的金錢，就能稱霸天下，其實是將事情簡單化，誤導全球。要知道，產業供應鏈本地化的代價，往往就意味着更高的成本和更有限的市場和規模效益，結果只會令成本上升，進一步激化通脹。

美國財政部和聯儲局皆一再強調通脹是暫時，是否真的如此？天曉得！目前情勢似是美國一廂情願，全球超級通脹一觸即發。觀乎中國通脹仍受控，部分原因乃豬價下跌，加上最近官方除了繼續嚴防影子銀行及樓市炒風外，更大舉打擊商品及虛擬貨幣投機，並擬對煤炭等重要資源實施限價措施，以防物價持續上升打擊內部需求，影響「內循環」戰略。

不過，嚴防通脹意味着內地本輪貨幣投放會較節制，資金流轉減慢必然礙及經濟復甦。總而言之，美國明知印銀紙已印到失控，只能選擇攬炒一途，接下來看誰不能安撫民心，一旦民眾因百物騰貴而爆發大規模內亂，誰就能達到不戰而屈人之兵。