神州觀察：學院改制風波　凸顯行事粗疏

內地近期關於獨立學院改制風波鬧得沸沸揚揚，不少院校學生都在發動各種形式的抗議活動，江蘇南京師範大學中北學院更爆發警察與學生激烈衝突，以致造成流血受傷，及有學生遭警察強行帶走，警方則指摘學生非法扣留該校院長。結果江蘇、浙江、山東等省多間原本準備推行改制的獨立學院紛紛宣布暫停相關事宜，形成如此連鎖反應，或令有關各方始料未及，然而事出必有因，該檢討的還需檢討。

所謂獨立學院，乃內地上世紀90年代的「高校擴招」政策催生出來，在一些公立高等學校內部設立、以民辦形式運作的二級學院，實施的仍是本科以上學歷教育；後因盲目擴招帶來的一系列負面問題促使當局開始反思，加之其已經完成相關「歷史使命」，是時候離場，當局再於去年提出將之轉為民辦、轉為公辦、終止辦學等轉設方案，以及與高職、高等專科學校合併轉設為仍屬普通本科層次的職業高校，惟該轉設普遍被視作自我降格，實際等於大專學歷，從而招致群起反對。

此舉更被廣大學生及家長形容為詐騙，並非沒有道理，首先是大家當初繳交了數十萬元的學費，比普通公辦高校還要貴許多，中途被降格，最終只能拿到一紙廉價的職校文憑，自然無法接受；更重要的是，這種文憑很難被社會認可，將來畢業找工作、參加研究生或公務員考試都會受阻，處處要吃虧。然而問題在於，當局在推行相關轉設方案的同時，亦給出了「老人老辦法、新人新辦法」的原則立場，亦即已經招收的學生需延用舊制，該給的學歷文憑、該承認的身份都不會變，各院校只要照此辦理，按說就不會產生多少衝突，可是為何仍然衝突四起？

這只能說明一些地方的操作手法出了問題，行事十分粗疏，政策宣傳及執行嚴重不到位，更不曾切實照顧學生的權益。譬如位於江蘇省泰州市的南京中醫藥大學翰林學院，早前擬與江蘇醫藥職業學院合併，轉為新的職業技術大學，惟該校不少學生上網留言，怒斥校方未有事前通知，學生家長並於相關轉設公示期間提出異議，校方卻懶得回應或作出改動，這種做法簡直是在「賣豬仔」，實在毫無道理。連最基本的告知義務亦不履行，校方意欲何為？

本來，因為各種歷史遺留問題及利益衝突已導致獨立學院的轉設工作進展緩慢，譬如教育部早在2008年就想以5年時間完成所有轉設，惟至2019年還有250多所院校未完成；又要求到2020年末，各獨立學院需全部制訂好轉設工作方案，推動一批獨立學院實現轉設，結果近期卻出現紛紛「跪低」現象，孰令致之？如此行事作風，恐怕放諸任何領域都會激起矛盾衝突，不可不慎。