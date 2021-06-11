正論：行將就木復違法　漢奸台蘋賤鬥賤

忽喇喇似大廈傾，昏慘慘似燈將盡。壹傳媒油盡燈枯，香港業務固然死翹翹，台灣同樣衰到貼地。台灣《蘋果日報》上月宣告執笠後將遣散數百名員工，惟沒有依法通報而面臨罰款，令財困雪上加霜；更不堪的是，有關遣散費將於本月內到期，甚至傳出欠薪消息，以其慘淡的財政狀況觀之，隨時無力支付，員工慘被棄如敝屣。與此同時，黎智英將於今日出庭面對另一宗非法集結案審訊，加上涉違《港區國安法》的內情愈揭愈多，愈揭愈臭，大漢奸與其創辦的「傳媒王國」離死期愈來愈近，已是不爭的事實。

眾所周知，台灣《蘋果日報》上月18日停刊，料解僱333人，按當地法例規定，遣散費必須在裁員30天內發放，意味本月內將是最後期限，惟《台蘋》工會表示至今分毫未收，顯然凶多吉少；另一方面，《大量解僱勞工保護法》亦規定，資方必須在解僱員工60天前通報勞動局及工會，否則將面臨最高50萬元新台幣罰款，《台蘋》擺明違規。一間劣迹斑斑、毫無新聞專業操守、吃官司當食生菜的傳媒機構，對待員工當然好不到那裏去，即使勞動局作出懲處，即使工會申請局方介入召開勞資協商，幾可斷言不可能得出甚麼好結果。狗改不了吃屎，《台蘋》會守法守規善待員工才怪。

這樣說絕非無的放矢。壹傳媒行將就木，靠賣產吊鹽水度日並非今日的事，特別是台灣的資產已幾近賣清光，甚至早前將《台蘋》插標求售，叫價8至12億元新台幣，惟臨門一腳卻疑因買家出價過低而令交易告吹，未幾《台蘋》便告執笠，只餘網站吊命。所謂爛命一條，人窮最惡，《台蘋》賣盤不成，大水喉黎智英又身在獄中，連遣散費都賴得就賴、拖得就拖又何足為奇？《台蘋》工會連日來大控訴，明言《台蘋》把工會理事長列入遣散名單，意圖弱化工會能量，已違反《大量解僱勞工保護法》及《工會法》等相關法律，他們必會抗爭到底，要是連遣散費都沒有，工會及有關方面肯定不會善罷甘休。

剃人頭者人亦剃其頭。淫媒毒果動輒在港煽惑種種違法暴亂，現在終於一嘗自己淪為抗爭目標的滋味。當地立委對《台蘋》會否依法遣散員工極度關注，已要求有關部門嚴肅跟進並對其違規事項作出懲處。身兼壹傳媒董事會主席及《台蘋》行政總監的葉一堅絕對責無旁貸，必然成為第一個在台被清算的淫媒中人。

台灣的情況固然慘不忍睹，香港更是悽悽慘慘戚戚。黎智英今日將面對第4宗非法集結案提訊，涉及去年六四維園集會，同案尚包括黃之鋒、岑敖暉、李卓人、何俊仁、尹兆堅、楊森、梁國雄、何秀蘭、朱凱廸、胡志偉等廿名被告，他們絕大多數不是涉及其他案件罪成而坐牢，就是涉違國安法而被還押，現在再背負多一條控罪，正好應了「多行不義必自斃」的真理。這還不止，警方國安處去年8月拘捕黎智英、其兩名兒子和多名壹傳媒高層，並從壹傳媒大樓檢取大批資料。壹傳媒和黎智英等人其後分別提出民事訴訟，要求法庭下令警方歸還涉及法律專業保密權的資料及新聞材料，昨日遭高院指用錯途徑兼理據不足駁回。法官直言相關刑事調查仍在進行，若頒禁制令會阻礙調查，並不合適，絕了黎智英垂死掙扎的最後一絲希望。

更精彩的是，「香港故事」成員李宇軒及29歲法律助理涉嫌串謀黎智英等人，協助港人潛逃台灣及請求外國制裁香港，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全、串謀協助罪犯以及無牌管有彈藥罪，案件昨日在西九龍裁判法院提訊。李宇軒乃12港人蛇案的疑犯之一，他們原擬潛逃台灣，只是誤闖內地海域而被一網打盡，隨着案件開審，預示漢奸黎如何協助人蛇偷渡，如何指揮黑暴亂港，如何勾結外力，如何與台獨勾連，將會如剝洋葱一般逐層逐層被剝開，更多更驚人的真相很快便會曝光，其國安重罪還有可能走得甩嗎？

說到底，壹傳媒又好，漢奸黎也罷，走上窮途末路完全是咎由自取。淫媒毒果自創刊之日起就以反中亂港、宣淫販賤為職志，不知幹下多少傷天害理的壞事。及至2019年黑暴爆發，漢奸黎及壹傳媒更是圖窮匕現，打着新聞自由的幌子公然勾結外部勢力「為美國而戰」，大搞奪權變天，沒有最瘋狂，只有更瘋狂。最終瘋狂反被瘋狂誤，落得今日折墮透頂、賤如地底泥的下場，除了怪自己，還可以怪誰！