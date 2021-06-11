功夫茶：天子門生變暴徒　離港升學免迷途

功夫茶今日要講嘅係「天子門生」，本來係指科舉時代啲狀元或者由皇帝親自考試錄取者，後世廣泛用來形容考入大學的尖子。大學生在香港本來好吃香，但隨住時日，依家講起大學生，大家不期然聯想起黑暴，霸佔中大、理大校園同警方開戰的畫面歷歷在目。

前年爆發嘅反修例黑暴潮活動被捕逾萬人，當中學生人數接近4,000人，唔少係大學生嚟㗎，天子門生變暴徒，總之世說新語，今時今日「後生可畏」原來咁解，如果你係僱主，夠唔夠膽請班黑暴返嚟做嘢？根據官方公布，15至24歲人士嘅失業率高達15.6%，失業人數達35,500人，當中應屆畢業生約佔10,400人，畢業變失業，有個重要原因係本地大學生形象一鋪清，有企業老闆講明唔請呢幾年畢業嘅大學生，因為擔心佢哋較為偏激啊。

十幾年寒窗苦讀，竟然冇人敢請，咁讀嚟托咩！上咗賊船就話冇得轉啫，未讀嘅自然會另謀對策，離開香港去其他地區讀書，都未嘗唔係一個選擇，再加上香港立立亂，家長索性諗埋移民，近年海外升學同埋移民資訊嘅查詢較以往增加七成，英國、加拿大有移民升學配套固然吃香，甚至德國都有人問津。

就算冇錢浸鹹水，返內地都係一個出路，起碼唔會有同學甚至師長叫你上街搞事掟汽油彈，讀讀吓唔會變暴徒，專心鑽研學問，呢啲先係學生應該要做嘅事。嗱，事實證明，今年文憑試考生當中有4,000幾人報名內地高校文憑試招生，比去年多近兩成，佔文憑試考生比例約一成，創10年新高。

今年有7,583人參加北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、暨南大學、華僑大學嘅自主招生計劃，最熱門嘅科目係經管金融、工程以及醫學。呢啲大學都響噹噹，實力比香港嘅大學可能有過之而無不及。呢，國際高等教育資訊機構公布最新嘅「世界大學學科排行榜」，內地清華大學及北京大學分別排行第17及第18位，香港最高嘅香港大學只係排第22位，而本港7間上榜嘅大學，有4間排名係下跌嘅。有團體指出，過去兩年唔少大學教職員同學生參與社會動亂，將時間精力花喺搞事，梗係影響教研質素啦。唔使講其他，佔中三子被判有罪，包括香港大學前副教授戴耀廷，同埋中文大學前副教授陳健民，就係活生生人辦啦！

十年樹木，百年樹人，教好一個人有幾難，大家都知，但教壞一個𡃁仔變暴徒，原來咁容易，古代有孟母三遷以免個仔學壞，今日嘅家長冇鞋挽屐走，趕住送仔女出外升學，甚至舉家移民，用心良苦，惟嘆一句，可憐天下父母心！