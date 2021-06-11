世界視線：美國全方位遏華　拜登訪歐破連橫

美國總統拜登上任近半年，日前終於搭上空軍一號訪問歐洲去也，這是他總統任上的首次外訪，也是一次拉幫手、固牆腳的活動。行程中最有看頭的一環，是裝得很像順道而為、其實卻是精心聯繫促成的與俄羅斯總統普京會面。拜登的算盤是要拉攏歐洲國家，在歐洲議會上月已凍結談判逾7年才談妥的《中歐投資協定》下，再在中歐關係上踩多腳，希望中歐關係徹底破裂。

拜登把首次外訪的機會交給歐洲，唯一及不可缺的目的便是拉攏歐洲。

就在拜登快上飛機之前，美國參議院剛通過總值約2,500億美元的《美國創新及競爭法》，法案列明，美國將用1,900億美元發展人工智能和量子技術等科研；540億美元投放半導體、通訊設備及汽車晶片等研發及生產上；還會撥出520億美元增加美國本土半導體等零件的生產。最重要的是，法案裏赤裸裸地寫明，會撥款15億美元展開「反制中共在全球作不良影響」的計劃。說白了，這筆錢就是美國專門用於在國際場上唱衰中國、詆毀中國，發動各方勢力圍剿及圍堵中國。

明眼人都知，各項大手筆及資源投放的地方，都是要針對曾經的「中國製造2025」及「中國智造」等發展項目。

美國霸佔世界經濟、軍事「一哥」的寶座多時，近年在座位上卻愈坐愈心亂、愈坐愈慌張，今次急匆匆推出原名為《無盡邊界法案》（Endless Frontier Act）的法案，顧名思義，便知是要在科技前沿與對手一較高下。

所以，這次拜登在歐洲耗足8天，想對歐盟國家下的藥實在不輕，只是，結果或未必如他的期望。歐洲大國政局將大變，德國因為總理默克爾將退下而政局或生變，法國也因為之前的社會衝突及目前的新冠疫情而民怨爆升，結果注定這將是一場虛應其事的聯誼。

倒是拜登與普京的會面，一舉一動都可能有重要訊息，估計全世界都在看着。此外，中國會否也順手來一套反制的法案，或是一連串拗手瓜的動作，看好了。