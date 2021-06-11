香港還要嚴格防疫，不能鬆懈！

有說要在恢復經濟與防疫之間取得平衡，要拿捏得好，精準地防疫治疫。這個原則是對的，但實際是否可以如此呢？

新冠疫情反覆，一是人們還弄不清新冠病毒的性質與特性，包括其傳播途徑；二是病毒變種迅速，特性急變，更難掌握。於是，對於病毒，不但源頭不明，起因不清，而且面對其迅速變異，更是不知怎樣捉摸。正是不知，怎樣可以精準處理呢？準在何處？結果不過是政府糊弄社會，拉不知的專家來墊腳。

由於病毒不明，只應大面積地檢測防範。病毒具傳播性，防治便要在其傳播可能範圍內擴大搜捕，這個範圍不可能由政府官員和專家精準地規定。最佳的方法是寧枉毋縱，一如內地的作為。即如內地的大面積測檢，也有走漏的可能性。要精準地小範圍檢測，難於上青天。堅持精準，不過是官僚主義迴避困難不願作為的藉口吧！

把恢復經濟與防疫對立起來，是絕對的錯誤，也是轉移矛盾與困難的做法。不防疫或放寬防疫，為的是要恢復經濟。但防疫不力而疫情會反覆惡化，始終都要加強防疫，否則便如巴西總統博爾索納羅之視民命如草芥，以基層的生命安危來作政治賭博。要加強防疫，必然會拖延經濟恢復，由此而歸納至一直以來最簡單卻不停拒絕面對的問題，是長痛抑或短痛？是心存僥倖，要以人民和社會的整體利益作代價？

廣州及深圳防疫措施嚴厲、嚴格，在變種病毒入侵底下，仍然有失守之虞，兩市市民掀起搶接種疫苗潮。香港的防治措施勝過穗深兩地嗎？即使台灣，防阻輸入不力，一旦失守，便爆發嚴重的社區感染，死亡人數急劇上升。深圳、廣州的是印度變種病毒，台灣似不是變種病毒入侵，已經如此，若像越南的多重變種病毒一來，後果更難想像。

英國接種新冠疫苗世界上屬高比例，可是疫情近日反覆惡化，或許是英國使用的阿斯利康疫苗效力不足。而美國、印度、巴西等地疫情仍然嚴重，病毒有足夠變異的條件與溫床，疫苗未必足以防衞。馬來西亞一下子便變成致病率最高的國家，形勢兇險。香港是否可以藉特區政府官員與專家的精準防治而成為例外？

疫苗中滅活傳統方法可迅速調整來應付病毒變異帶來的病情，或許更勝於尚未經歷大考驗的新的疫苗生產技術。但是，除了加快接種疫苗、嚴格防範，別無他策。還有僥倖之心，弄甚麼精準防疫治疫，便是傷害社會、傷害經濟，居心叵測。