《港區國安法》公布和實行已近一年，猖狂了20多年的反中亂港分子紛紛被捕或逃亡，還有不少宣布退出政壇、解散組織，這當中有一些「大人物」，如陳方安生，也有不少「小人物」，然就「組織和黨團」而言，多是些小組織、小黨團；反中亂港集團的「大黨、大組織」則未見解散者，它們之中「人退得不少」，但組織還在，所謂「留得青山在，不怕沒柴燒」，他們有朝一日重新歸隊、捲土重來的希望和抓手全在於其組織。

香港支聯會是香港最大的歷史悠久的反中亂港組織，它的生成和發展是跨黨派、跨社團、跨界別，反中亂港分子的許多「名人」在支聯會當過要角和領導。「出來行」，他們從未受過懲罰和付出代價，故氣燄一直很囂張，以為朝廷不敢動他們。然而，今時不同往昔，香港的公安法網和國安法網要收拾他們了，支聯會的正、副主席李卓人、何俊仁最近都因干犯組織非法集結罪被判刑監禁，只是支聯會狂慣了，他們的一些壞頭頭還要繼續組織非法集結，挑戰本地公安條例和《港區國安法》。

當然，香港警方也不再吃素，果斷執法，日前拘捕了支聯會的另一個副主席，這個身為大律師的副主席明知警方已拒絕了該項集會申請，但仍然在社交網絡和街上號召非法集結，明目張膽，以大律師身份知法犯法。

這種狀況，過去20年屢屢發生，這些反對派的律師或大律師，自恃身份特殊，當自己就是「代表法律」，便自以為就算「知法犯法」也能打贏官司，無罪脫身。這種狀況，香江府衙過往對此常常束手無策，一早就被他們唬住，對有法律背景的反中亂港政客不敢執法，生怕輸了官司，抓錯了人。那時的警方也很「熊」，害怕反對派的司法領域保護傘，「多一事不如少一事」，能不下手就不下手。

如此這般，遂令亂港政客更加不把警方當回事，不把香港法律當回事。香港之亂，禮崩樂壞，法治被禍，就是這麼相生而來也，反對派一些組織也還在觀望。