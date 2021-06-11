美國維持全球霸權，主要依靠三大支柱，一是軍事霸權，二是美元霸權，三是科技霸權。近年隨着美國整體國力日走下坡，三大支柱都已開始動搖，其中美元霸權的地位更是搖搖欲墜。俄羅斯日前宣布徹底放棄石油美元結算，並拋售主權財富基金中的全部美元資產，轉而投向歐元、人民幣及貴金屬，意味着該國將完全「去美元化」。此例一開，其他國家勢必陸續跟隨，美元霸權的好日子恐怕很快就要到頭。

俄羅斯去美元化，既有經濟方面的考慮，更有政治方面的考慮。這些年美俄關係持續緊張，美方動不動就對俄方實施經濟和金融制裁，甚至一度威脅要切斷俄羅斯銀行與SWIFT系統的聯繫，俄方當然不可能屈服，去美元化顯然是最有效的反擊手段。更何況，近年美國瘋狂印鈔和發債，企圖轉嫁國內財政困境和經濟危機，收割全球財富，俄羅斯當然不會做冤大頭。

他山之石，可以攻玉，俄羅斯的經驗可供中國借鑑。美國將中國視為主要戰略競爭對手，正發動全方位打壓，並拉攏盟友圍堵，意味着大國博弈將是持久、激烈甚至是殘酷的，在這種情況下，中國依然持有大量美元資產，本來就不合常理。尤其中國購買美債數量不減反增，今年二月更創下19個月新高，等於為對方提供彈藥對付自己，簡直匪夷所思。雖然這些年中國也開始以其他貨幣替代美元進行貿易結算，例如跟俄羅斯和伊朗等國的石油貿易改用人民幣，以及推動數字人民幣等等，但相對於俄羅斯去美元化的步伐，中國明顯相形見絀。

最近中美洲國家薩爾瓦多宣布，將虛擬貨幣列為與美元同等的法定貨幣。有人將其形容為史詩式的「去美元化」金融變革，這也許有點誇張，但美元霸權地位受到愈來愈多國家的挑戰，已是不爭的事實。在這場百年不遇的去美元化大變革中，中國沒有任何理由落後於其他國家。