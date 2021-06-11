香港有沒有足夠土地起樓？這是一個偽命題，假如大家留意一些舊區，會發現不少舊樓唐樓，沒有用盡地積比，而很多荒廢的工廠大廈被分租出去違反地契用途，如做劏房或娛樂用途，這些全部都是佔用珍貴的土地資源。當然，香港還有很多土地被棄置，去年大家鬧爆迪士尼竹篙灣60公頃用地10多年養蚊，最後政府收回，假若一早發展便可以供應給市民，起公屋也好，就算是私人發展都可以解決住宅供應問題。

政府一直說尋地興建房屋很困難，但承認全港有超過1,500公頃棕地未有作土地發展，其實有團體指這數字計少近400公頃，然而政府竟然近水不用，找遠水救近火，「明日大嶼」聲稱6,000億元投資興建人工島等項目，但以政府超支延誤的慣例，恐怕到時要萬億元收場，沙中綫就是最好的例子。不是市民不相信政府，而是經驗教訓，太多慘痛回憶。

假若政府信不過，有誰信得過呢？東方報業集團為市民發聲，在多方面提出藍圖，記者到香港各區尋覓可以建屋的土地，圖文並茂，找出值得發展的棕地以及舊工廈，假若政府肯跟隨，起碼可以有現成的供應，不用等20年後人工島建成，現屆政府極力推動明日大嶼，明年之後會否在位都成問題，這個爛攤子將會由下一屆政府接手，這是焗人上轎，若發現繼續計劃是不可行，之前投放的資源便要浪費了。

事有緩急輕重，政府不是三頭六臂，聰明人不打沒把握的仗，兼顧多條戰線，而抗疫已經要全力以赴，否則萬劫不復，還要分心去搞一些吃力不討好的艱巨任務？其實香港出生率一直下降，又有潛在的移民潮，再加上大灣區發展，政府也鼓勵港人上去居住及工作，那發展明日大嶼是否自相矛盾呢？香港是艘破爛的船，難以吸納外來精英人才，還是腳踏實地，利用現有的資源做到最好，修補缺口吧！