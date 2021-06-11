林健鋒議員周三在立法會提出「重建社會信心」議案，而筆者提出修訂加強18區民政事務專員的功能和提升效率，促請政府制訂相應的政策措施，重建社會對政府的信心。這是目前香港所需，也是社會共同的意願，幸好獲得議會內各黨派的認同，最後一致通過了這項議案！支持積極發揮好18區民政事務專員的作用，令他們可以快速反應，急民之所急，改善民生，幫助市民重新樹立信心。

特區政府在中央的幫助下，為香港長治久安打出一套的「組合拳」，修補了選舉制度的漏洞和缺陷，令區議會進入了破舊立新的階段。接下來，如何將我們已有的好制度發揚光大，值得思考，我們18區的區議會，應該好好的整頓，令其更好的處理地區民生事務。筆者認為，現在正是一個好的契機，在地區事務上，要發揮出民政事務專員的重要作用，增加他們的權力，和區議員之間各司其職，達成良性合作！

民政事務專員並非一個「小官」，在香港地區的層面上，是各區民政事務處的主管及特區政府的代表，直接監督地方行政計劃在區內的運作。民政事務專員可以被理解為地方及政府之間的橋樑，其實就像是「小特首」，民政事務專員要處理好各類「危機」，應「捲起衫袖」解決區內問題，不能每每等候指示過於被動，為官不應避事，好似18個羅漢只望住一個觀音。

在2014年非法「佔中」，2019年反修例風波在各區爆發之時，我們留意到18區的民政事務專員並無發揮作用，令人遺憾。這也使我們意識到，在面對複雜的地區問題時，以往民政事務專員缺乏決策的魄力和執行的權力，無法快速統籌地區各部門和處理爭議事件，這樣的情況在未來應該要進行改變！

加強民政事務專員管理地區的權力是有必要的。他們要成為政府在地區的首要責任人，要對地區進行有效治理，加強地區和政府的溝通，對重建市民對政府的信心至關重要。民政事務專員需要更大的權力，更多關注民生問題、環境問題、衞生問題以及治安問題，能快速反應，急民之所急，務求達致「地區事務，地區解決」的效益，對地區事務作出決策，有效率回應地區民眾的需要，這樣才能貼近民情，進而改善民生。還要強化民政事務專員在協調政府地區工作方面的角色，加強區議會和政府之間的溝通，促使香港達致良政善治。

筆者認為，鑑於議案獲得通過，政府要落實培訓指導，鼓勵民政專員推動地區行政工作，明確他們正確的理念，以心繫香港的態度，發揮好為民服務的精神。