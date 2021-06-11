中印兩國近年衝突不斷，並蔓延至體育層面。印度奧委會決定，參與日本東京奧運會的印度運動員，不會穿着中國贊助商李寧的運動服上陣，原因是要尊重印度人民的感情云云。其實誰都知道這是政治決定，中印兩國自去年在邊境爆發嚴重衝突後，印度民眾反華情緒高漲，當局不得不撇清關係。

我本將心向明月，奈何明月照溝渠。雖說李寧牌贊助是出於商業考量，但暗地裏也是一種政治表態──中國向印度伸出友誼之手，否則外交部也不會就此事發表意見，呼籲印度客觀公平看待兩國之間的正常合作。問題是，友誼之手伸出了，對方領情嗎？別說印度早就聯同美日澳組成同盟聯手遏華，就說兩國邊境衝突不斷，矛盾根本難以化解。

同樣事例屢見不鮮，多年來「金錢外交」所砸數以「兆」元計，簡直是天文數字，惟錢花了卻買不到真友誼。例如磋商長達7年的《中歐投資協定》輕易被歐盟單方面推翻；馬來西亞隨意叫停「一帶一路」鐵路項目；大手筆購買美國國債更是以德報怨的「極致」。

顯而易見，你當人朋友，人當你老襯。中國淪為冤大頭的事例還少嗎？正如有人指出，與其對外砸錢而一無所獲，倒不如將錢花在自己人民身上。目前中國的硬件已是一流，僅高鐵便領先世界各地，奈何軟件卻是九流，尤其是人的質素最令人失望。中國旅客走出國門，種種不文明行為令人側目，同時令中國形象受創。由此可見，當局最應該投資首要是教育，接下來便是提升社會管理，最終達致提高人民素養的目的。

日本1868年明治維新後，短短20餘年間反弱為強，甚至可與西方列強爭一日之長短，接連擊敗中、俄等老舊帝國。當時中國也推行維新運動，惜以失敗告終，從此一國脫亞入歐，另一國命途多舛。現在中國國力不是晚清可比，大有條件徹底推行維新運動。