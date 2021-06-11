在下撰寫報章專欄約10年，大略回顧，前5年與後5年所論述的主題不同。前5年主要提出一個觀念，指世界正流行「打大佬」風潮，對權威者的厭惡與攻擊，超出了合理尺度，此風一長，定然後患無窮；後5年則告訴你，這年頭的群眾智慧絕不足恃，甚至打趣地說，如今大部分人的選擇，有大部分機會是錯的。

這個小方塊寫的是時事評論，從沒有刻意要在任何時段設定主題，所謂的5年一重心，完全是自然而成。你在哪一段時間感受到社會危機將會由哪一種深層因素導致，為盡言責，便多說幾句，如是而已，假如會再寫5年，但願是沒有主題，因為沒有主題，就代表再也看不出社會有何重大隱患。天下沒有危機，當然是比有危機好。

頭5年的筆耕日子，我默默地觀察世情，發覺一個又一個的權威者受到衝擊，本地最大的國際銀行，最有名的地產商，最具規模的電視台，都陸續被人吐槽甚至圍堵。示威者的反抗意識早已逾越了正常情理，我期期以為不可，並提出一個怪論，說或許是因為當代人玩電子遊戲機太多，習慣了在遊戲中「打大佬」，因而對一切權威者或是做大做強者，都有莫名的反感。詎料言猶在耳，2019年便爆發了反修例風波，據說有六成香港人都支持甚至投入了反京港政府、反警權的狂潮中。然而，究竟有甚麼天大事情，要人們如此義無反顧地鬧到底呢？這可是任何人也說不出個所以然來。正如很多人在電子遊戲之中，為了打一個虛擬的大佬而廢寢忘餐、沒日沒夜，這也不一定是有甚麼道理的事。

近年本欄常講全球低智化的現象，這問題更嚴重，且看面對新冠疫情，去年的西方世界，很多人盲目反對戴口罩；今年的東方世界，不少人起勁地抗拒打疫苗。這些事讓你看在眼裏，只能搖頭嘆息！