北宋名臣司馬光主張「為治之要，莫先於用人」，歷史上善於起用人才的唐太宗就話「為政之要，惟在得人」。依老朽看，無論為治還是為政，都說明治理國家的關鍵首推用人。老朽一再強調政府要有所作為，用人要對，即係用啱嘅人做啱嘅嘢，否則只會「節頹俗敗，紀綱散亂」。因此，無論政府或是機構，「慎取左右」至為關鍵，皆因「用一賢人則群賢畢至，見賢思齊就蔚然成風」！

老朽忽然咁多感慨，就係見到民望長期「墊司底」、被嘲為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，其民望自2018年上任以來年年食泥，可見市民眼睛雪亮，而一個問責高官上任3年，只有劣評如潮，在上嘅難道都冇感覺？抑或是彼此沆瀣一氣，臭味相投？

作為明主，若然有心治理好國家；作為部門主管，若然想搞好團隊士氣，應有唐太宗怕亡國而時刻警惕自己嘅胸襟。呢，唐太宗登位不久，一次謂侍臣曰：「明主思短而益善，暗主護短而永愚。隋煬帝好自矜誇，護短拒諫，誠亦實難犯忤。」呢幾句說出皇上不忌諱以隋主驕奢自矜而亡國作為炯戒，做臣子的也就有膽量勸勉皇上不可自取滅亡。特首林鄭剛愎自用，身旁恐怕沒有一個半個魏徵那樣嘅直臣，否則以鄭若驊之表現如此差劣，怎可能「好官我自為之」也文也武咁耐？

過去4年，律政司掀起「離職潮」，流失了60人，單計前年及去年，律師職系已有33人離任，而刑事檢控科亦有4高層「跳船」。有唔少評論直指源於鄭若驊管理不善，律政司不單止處理檢控個案時屢犯低級錯誤，兼且有關違法佔中及黑暴風波嘅檢控率極低，炮轟佢令法治淪亡，應盡快問責下台！而本報「正論」一言以蔽之：「律政司更要改革，而一切改革，由革掉廢官鄭若驊開始！」旨哉斯言！司長無能又其身不正，只有栽下梧桐樹，自有鳳凰來！道理一字咁淺。