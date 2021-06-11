立法會日前辯論題為「重建社會信心」的議案，內容包括成立「振興經濟委員會」，為深受黑暴與疫情打擊的香港經濟制訂復甦行動綱領；設立「青年發展統籌處」，統籌跟進青年的「三業三政」問題；以及要求政府在制訂重大的經濟及民生政策時，透過不同形式廣納民意，做到與民共議。筆者認同議案的大方向，但對於具體做法則有不同意見。

首先是有關成立「振興經濟委員會」的建議。政府過去成立了眾多大大小小的委員會，招攬了來自不同範疇的人士，包括商界領袖、專業人士及專家學者等擔任成員，為經濟發展及其他議題出謀獻策，集思廣益。問題是，政府最後採納了多少意見？能有決心和信心去落實這些意見和建議嗎？這些委員會的設立，最終為香港經濟與社會民生帶來多少效益，不少市民都滿有疑問。

其次是有關年輕人的「三業三政」問題。「三業」是指學業、事業和置業，這些問題是否可以透過成立「青年發展統籌處」去解決呢？例如要協助青年置業，關鍵是大量增加土地及房屋供應，否則就算再成立多幾個政策局與部門、再提供多少支援和資助，都難以讓年輕人看見「上車」的希望。「三政」方面，在過去幾年，香港已有不少年輕人非常踴躍地議政、論政和參政，但結果對於社會、對於他們自身的影響是好還是壞呢？關鍵是要引導年輕人和平、理性、客觀、包容及守法地表達意見，學會尊重不同意見及提出建設性的建議，而並非只懂無理批評和反對，不懂妥協，甚或將不滿訴諸暴力。

至於透過高官落區、舉辦論壇，以及善用社交平台等方式收集民意，政府過去亦做了不少，部分是有成績的，但亦有不少情況，尤其是涉及土地房屋和政制發展的諮詢，花了大量時間，反反覆覆，但成效往往差強人意，與民共議變成議而不決，公開論壇變成批鬥大會，官員落區變成不同意見人士對罵收場。

更有甚者，部分諮詢活動遭到一小撮人壟斷、騎劫，將反對聲音無限擴大，將不實資訊加速廣傳，善意及建設性的意見完全被蓋過，廣納民意變成被人扭曲民意，導致政府施政裹足不前。

筆者絕非反對政府做諮詢或聽民意，但必須採取合適和有效的方法，審視及分辨理性與無理的意見後就要做決定，並積極落實執行，切勿因為有爭議、有不同意見，政府就「翹埋雙手」不做事、不作為。

最後，對於有議員提議加強18區民政事務專員在管理地區事務的權力，令政府可快速反應，急民之所急，務求做到「地區事務、地區解決」，筆者則深表支持。

區議會作為地區諮詢組織的績效，近年出現了不少問題，包括過分重視狹隘的地區利益、會議日益冗長低效、討論愈趨泛政治化等。立法會的選舉及議事制度經已進行改革，區議會的相關制度亦有改進必要。其中民政專員除了應增加職權，亦要強化他們在聽取及疏導地區民意的角色，協助推展一些有利地區、有利全香港的發展計劃和項目，希望政府積極考慮。