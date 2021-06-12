世界視線：對移民嚴防死守　賀錦麗眾矢之的

幾乎就在美國總統拜登出訪歐洲的同時，副總統賀錦麗亦展開南美洲首次外訪之旅。她日前與危地馬拉總統賈馬太會面時，多次公開向非法移民喊話，叫他們不要來，並直指就算他們來到邊境，也會被拒之門外。賀錦麗這番對非法移民強硬的發言，觸發黨內外強烈批評。

根據官方數字統計，今年4月有接近18萬非法移民抵達美國南部邊境，創20多年來新高。誰都知道，拜登上任後曾多次表示，要廢除特朗普任內對非法移民不人道的政策，被部分南美洲民眾視為美國「大開中門」的信號，賀錦麗現在叫難民們「丟掉幻想」，某程度上是為拜登「收拾殘局」。

事實上，不少評論指出，拜登委任賀錦麗處理南部邊境問題，在政治上是一着妙棋。表面上看，總統親自指揮對中國的「國運之爭」，副總統則負責國內議題，分工合情合理。實際上拜登把這個燙手山芋拋給賀錦麗，未必懷甚麼好意。賀錦麗成功拆彈，固然有他拜登「知人善任」的「功勞」在；萬一搞砸了，也可以大大挫折賀錦麗的銳氣以至政治能量，從而緩解賀氏對他總統大位的威脅。

最新民調顯示，美國人普遍對拜登政府的經濟和防疫政策感到滿意，相對而言處理邊境危機的評分卻相當低，賀錦麗的吃力不討好，於此可見一斑。特別是她在2019年民主黨總統初選期間，開足火力抨擊特朗普政府拒絕來自南部的「無證移民」，強調「這並不反映我們美國和我們的價值觀，必須停止」，對照今天叫人家「不要來」，賀錦麗的「變臉」也實在來得太快。然而只要考慮到賀錦麗本身也具有印度和牙買加裔的移民後代背景，就知道她一旦在台上掌權，必會強硬處理非法移民問題。美國雖號稱種族平等，但骨子裏仍然是由WASP（白人盎格魯-撒克遜新教徒）主導的天下，不管是奧巴馬抑或駱家輝，也要在對待本身族裔時，加倍努力地傾向白人，以示自己「大公無私」。在這種情況下，別說賀錦麗只是副手，就算有天真的「扶正」，相信仍會大聲叫移民「不要來」。