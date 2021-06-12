產評：資產扭曲屆極端　內地響警速逃離

美國增發貨幣如洪水猛獸，政府債台高築路人皆見，資產泡沫白熱化，金融隱患愈滾愈大。天量放水的後患就是通脹浮現，已正式向市場發出重大訊息，就是超低息環境走到盡頭，全球可突然重啟加息周期；只要寬鬆貨幣政策大逆轉，市場流動性瘋狂暴增的日子將終結，鬆緊換檔的過程中，正是資產泡沫爆破的高危期！難怪中國人民銀行前行長周小川苦口婆心勸告，別老是想着一夜暴富過度投機。

周小川的言論正值拜登政府謀求本月達成結盟圍堵中國之勢，加上其他內地財金高官周四已有類似的嚴厲警告，情況實屬罕見，在政治及經濟皆添煩生亂下，現階段入市投資真的要謹慎。

誠然，美國聯儲局失控式放水，已令資產負債表首越8萬億美元，截至3月底止季度，該國家庭債務按年升6.5%至16.9萬億美元，創2006年以來最大單季升幅。數據在在顯示美國絕對不能承受股災或樓災之痛！可如今美國正出現不務正業的歪風，往往是災難的終極警號，不少人寧願賦閒在家不去工作，皆因政府不斷印錢救市，在收到不勞而獲的援助金支票後，可在家炒股、炒幣，清閒度日，好過開工日做夜做。試問這麼一個經濟狀況，美國經濟持續復甦的基礎從何談起？美元弱勢如何扭轉？再看美國5月通脹按年升5%，超過市場預期，增幅為2008年8月以來最高，但美股照升如儀，投資者槓桿照加，投機風尚反而愈演愈烈。如斯瘋狂，若仍能相安無事，怎叫人信服成功須刻苦？

現時聯儲局提高對通脹的容忍度，後果只有兩個。其一是通脹續升，該局認衰，急轉彎調整貨幣政策，大幅收水抑制，這必然會引發金融震盪衝擊經濟，更甚是惹來滯脹危機；第二個可能性是通脹升勢果然不持久，惟不值得開心，因這意味美國政府的刺激經濟措施成效無以為繼，經濟走不出低谷，貨幣政策遠未見退場時機，則美元跌浪尚有漫漫長路，美元信用危機將惡化。

這兩個可能性，都不見得會換來好結果。偏偏眼前聯儲局的取態，變相叫大家不用怕、別驚慌，市場「水」源不絕，可以繼續放心投機倒把。到底這個由美國主導的瘋狂派對何時完結，無人有水晶球，但一旦音樂椅遊戲的「音樂」暫停，接下來好可能是史詩級泡沫終結時。

正當世界價值扭曲邁向極端，風險累積走向臨界點，如今美國在叫市場可以「放心」，而中國則反覆提醒「小心」。到底誰在給大家害命的毒，誰在給大家保命的藥，時間將會給出答案。