正論：歷劫兩年如隔世　鎮暴一時未安心

今日6月12日是反對修訂逃犯條例示威衝突兩周年，回想這兩年間發生種種事情，特區變化之大，恍如隔世，一度給黑暴摧殘得滿目瘡痍，再加上世紀疫潮，香港元氣大傷，就算現在仍未復舊觀，而社會撕裂分化之嚴重，修補恐怕還有一大段漫漫長路。前事不忘，後事之師，回顧與前瞻之餘，最重要是抓緊現在，切勿重蹈覆轍。

要說反修例暴潮起源，有說應是2018年港女潘曉穎命喪台灣的案件，修訂逃犯條例聲稱是為了潘案移交犯人，想堵塞法例漏洞，但亦有意見指2014年9月非法佔中埋下黑暴的種子，無論如何，特區政府處理這兩事件，都留有尾巴。潘女沉冤未雪，4年後兇嫌仍未投案，而佔中39名搞手包括壹傳媒黎智英到現時仍未起訴，逍遙法外，特區政府大事做不到，小事辦不好，激起民憤是意料之中。

2019年6月11日深夜起示威者集會開始佔領金鐘與中環街道，要求香港特區政府撤回修訂逃犯條例，6月12日演變成與警方激烈衝突，立法會主席決定取消當日立法會大會，延後審議條例修訂草案，群情洶湧，6月15日行政長官林鄭月娥宣布暫緩修例，但未能安撫群眾情緒，更被反對派趁機利用民憤，發起大型遊行，同年11月區議會先勝一仗，去年9月立會選舉前又搞35+初選，想一舉奪取管治權，黑暴空群而出，連國徽也被羞辱，港府止暴制亂無方，只是剛巧爆發疫情後窒礙群眾示威，而去年6月《港區國安法》把暴潮一下子壓住，香港才獲得片刻的喘息。

之後的發展相信大家都耳熟能詳，反對派樹倒猢猻散，拉的拉，走的走，坐監的坐監，立法會DQ與總辭後清除了反對派，區議會宣誓亦掃走了一大班反中亂港分子，連一向有保護傘的壹傳媒黎智英也淪為階下囚，先後3宗非法集結遊行案共囚20月，昨日又為去年6‧4非法集結案提堂，下周二涉及國安法案件又要上庭，而刑恐東方報業集團記者案上訴已排期10‧29審理，多行不義，案件纏身，年逾古稀，行將就木的黎智英能否活着走出赤柱監獄也是未知之數，而黎的資產及所持壹傳媒股份被凍結，台灣《蘋果日報》停刊涉及違法裁員及欠薪，香港《蘋果日報》財困，盛傳將被取締，總之壹傳媒窮途末路，離死期不遠了。

不過，一雞死，一雞鳴，後生可畏，多年來反中亂港思想荼毒了一代又一代香港青年人，黃之鋒判囚，羅冠聰潛逃，周庭刑滿出獄，大家都以為這堆90後搞事分子已被收拾，難有作為，殊不知還有更年輕的出來以身試法，挑戰國安，有人在各大社交媒體平台宣傳今日6‧12非法集結，警方拘捕了學生組織「賢學思政」召集人王逸戰，是一名千禧「00」後年輕人。本月初「6‧4」32年紀念日，警方雖已反對支聯會舉行燭光晚會，但泛民團體及網民發起在多區擺放街站，其中賢學思政於旺角區進行6‧4街站及放映會，在場警員其後以公眾地方行為不檢為由拘捕了王逸戰，今次是王再涉及同類案件，難保以後不會再犯，他有多少同黨亦未知，拉了黃之鋒，又有王逸戰，可能還有千千百百個黃之鋒王逸戰，可以全部都拉人嗎？

治亂世，用重典，法治不彰，年輕人才會大膽踐踏法紀，反修例暴潮拘捕了逾萬人，只檢控2千多人，進度緩慢，失去阻嚇性，而且控方經常錯漏，變相放生，律政司在司長鄭若驊麾下淪為黑惡保護傘，如何能捍衞公義？而《港區國安法》推出至今一年仍未有人入罪，檢控大漢奸黎智英若有差池，國安法威信將蕩然無存。再加上司法改革遲遲未推行，法官金色假髮是對回歸最大諷刺，凡此種種，法治千瘡百孔，漏洞百出，漏網之魚頻現，星星之火，可以燎原，斬草不除根，春風吹又生。

長遠來說，教育下一代正確觀念才能行穩致遠，可惜特區多次教育改革失敗，國民教育束諸高閣，黃師充斥校園，佔中3子其中戴耀廷及陳健民分別是香港大學及中文大學教授級人員，師長學者鼓吹邪道，學生又怎會行正路？時至今日，在《港區國安法》規管下，依然有人死心不息，港大一群學者上月曾就《港區國安法》對學術自由的影響舉行閉門討論，當中提及校方會否向被控違反《港區國安法》的教職員提供法律支援、會否提供國安教育指引等，有與會者形容討論氣氛令教職員感絕望和恐懼，更指目前至少有兩名教職員被學生舉報涉違國安法，可見校園風氣仍然未糾正。

特區歷劫，百廢待興，離繁榮安定還有一大段距離，制度上改弦易轍，政府大換血，司法改革，肅清奸黨，樣樣都是刻不容緩，現屆政府還有一年任期，4年做不到的事，還可以奢望一年內辦到？單是疫情都未必今年內消退，對於庸官，大家都已經失去期望，原來「安心出行」只是口號，短期內難以達到的夢想。