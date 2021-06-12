功夫茶：工廈藏污黃賭毒　浪費土地禍民生

有道是「近水知魚性，近山識鳥音」；然則，若近得多工廈又知乜？唔通係工人好努力從事緊手作仔如塑膠花、原子粒收音機、假髮？阿哥，你估仲係70、80年代仲有輕工業咩？大家都睇到，一涉及警方搗破嘅工廈，必定同黃賭毒有關！當年羅蘭夫人名句：自由自由，天下古今幾多之罪惡，假汝之名以行！今功夫茶不禁嘆曰：工廈工廈，香江幾多之罪惡，假汝之名以行！

呢嗱！為打擊黑幫收入來源，警方尋日凌晨零時許，展開代號「雷霆21」嘅反罪惡行動。犀利咯！新界南總區刑事部經情報搜集後，聯同機動部隊人員，突擊搜查荃灣兩個工廈單位，搗破兩個非法麻雀賭檔，共拘捕70人。當中包括24男46女，年齡由25歲至70歲，其中3男涉嫌「經營非法賭博場所」；另3男6女涉嫌「協助經營非法賭博場所」。兩個非法麻雀賭檔均由黑幫和勝和操控。

現場咁多人聚賭，梗係烏煙瘴氣！59名被捕人士涉嫌違禁聚令而被警方依例發出定額罰款通知書。警方表示，不法分子利用工廈單位作掩飾進行非法活動，現場衞生非常差，被捕人士非法聚賭，漠視新冠肺炎傳播風險。事實係，疫情持續逾一年，反反覆覆，彈上彈落，搞到香港雞毛鴨血，工廈係防疫一大漏洞。

講真，涉及工廈嘅罪行，如非法賭檔、無牌樓上吧，佢哋野蠻生長，冚極都有，其中無牌樓上吧，更成為罪惡淵藪！功夫茶大早都話，工廈樓上吧，根本就係一間也嫌多！之不過，言者諄諄，聽者藐藐！呢，工廈集中地如觀塘、屯門、葵涌、大角咀、元朗等地，多有派對房間、劏房林立，當然，最多就係經營無牌樓上吧！

阿哥，呢啲樓上吧點止飲酒咁簡單吖！警方每次掃蕩總有「新驚喜」，譬如檢獲武器、發現毒品私竇、少女陪坐等等，呢啲罪行，而通常都同黑幫和勝和有關！這些被不法分子稱之為「鐵竇」嘅罪惡溫床，為何警方冚極都有？明知黃賭毒罪行都假工廈掩飾而行之，何以不能除惡務盡，唔通又有「保護傘」？兩度棄保潛逃仍可保釋，其中是否有乜景轟，唔好話一般市民百思不得其解，功夫茶都𢱑晒頭！

嗱！既然工廈藏污納垢，更名不副實，淪為黑幫經營非法場所、牟利重鎮；政府喺2018年已推出活化工廈，可惜為德不卒，未能徹底全面落實；本報之前亦動用人力物力，找出港九新界唔少未發展嘅棕地和空置工廈，力證全港大把地用，鼓勵政府用來建多啲公屋解決房屋問題！可惜廢官只浪費土地，任由工廈藏污黃賭毒更禍及民生！香港之所以一直沉淪，深究其因其實就係人禍！