神州觀察：礦難救援大陣仗　不如平時多提防

內地礦難事故沒完沒了，山西忻州市一處鐵礦日前再發生滲水事故，導致13人被困井下，生死未卜。事後當地政府立即啟動應急機制，各級領導親臨現場，國務院應急管理部亦指派國家礦山安監局官員率眾大老遠趕來指導救援，各種工程搶險車、裝備車、救護車往來穿梭，武警、消防、礦山救護等一大堆人員爭分奪秒展開搶救，堪稱大陣仗，卻不知能否將人全部平安救出。

不消說，類似大陣仗救援已是每一次礦難後的招牌動作，而且確有其必要性，畢竟人命關天，就算各方只是在喊口號，做公關騷，也需做得有模有樣。做完騷，被困井下人員是否能逃出生天，就真得看老天爺了，就像黑龍江雞西市一個礦井近日發生煤與煤氣噴出事故，8名礦工失聯，經大批人員日夜不停救援，最終幸被全部救出；惟同在近日，河南鶴壁市一個礦井亦發生煤與煤氣噴出事故，同樣造成8人被困，結果卻全部因窒息遇難。

而像今年3月發生於山西某煤礦的同類事故中，12名被困人員中有8人及時升井，4人被困，該次搜救歷時逾30小時，據悉更有400人參與，只是4人被發現時均已回天乏術，人再多又有何用？更需看到，山西作為全國煤炭大省，各類礦難事故可謂長爆長有，從未消停過，省政府早前還制訂18條加強煤礦安全生產的特別規定，以圖遏制事故發生；很顯然，根本沒用，因相關規定雖有強調嚴肅追責，卻沒說具體怎麼追，乃至造成重大死傷事故，亦只是責令煤礦上級公司的董事長、總經理辭職，簡直是在忽悠人。

放眼全國，情況更是糟糕，正如國家礦山安監局調查統計顯示，內地去年涉煤礦事故多達123宗，並造成合共228人死亡，強調的也是依法追責，又說會給死者家屬和社會一個交代。且不說這種統計是否全面，只看每次的事故追責力度，通常只對涉事礦企相關人等處以刑罰，而且不太捨得重判；至於其他行政領導、安監官員，又多是記過、免職、降職等黨紀政紀處分，如此一來，誰還擔心被問責？安全生產責任、礦工的性命又怎會真正放在心上？礦難頻生，自難向社會交代，死者家屬所獲賠償也是看得見。

說一千道一萬，永遠還是那個道理，便是平時多做提防，搞好安全監管，不要讓礦難發生；關鍵得有人願意去做，主動也好，被動也好，當局總得拿出切實可行的辦法來，不能老是搞事後公關騷，場面好看卻與安全生產無關。亦不能總在事發後才忙着亡羊補牢，假裝檢討，何況人不是羊，如何補得回來？故而當局每次撓癢癢式的處罰，更加叫人看不懂，如此自相矛盾，形同放棄安監，嘴上卻總挑好聽的說。