香港應該知己知彼才會知所奮鬥和不會不自量力，這是香港發展的基礎。

以2021年一季度中國各省市經濟表現而言，廣東仍然保持是二、三十年來全國最大的經濟省份。一季度的國民生產總值達2.7萬億元人民幣，以此規模便已超過全球第10大經濟體的南韓。其次是江蘇，亦有2.5萬億元人民幣的總產值。

二者同時為珠三角、長三角的帶領者，與其他省份，包括山東、河南、四川一類大省差距巨大。廣東江蘇這20多年來正創造世界少有的經濟奇迹。廣東尤其突出，因為歷來都不是全國首善之區，只有廣州的千年商都。河南四川人口相若廣東，江蘇增長還是比不上廣東。

在疫情時期傳統的出口加工貿易大挫，廣東有深圳廣州的努力，也依賴原有生產轉型和轉變市場重心，增長率仍領先全國。可卻比不上華東的江蘇與浙江。後二者都是以本地中小企業的生產趁勢脫穎而出。單以與去年同期比較，增長率均在19%以上，勝於廣東的18.6%。廣東太過依賴香港及外國企業。內地經濟表現大好。卻以台灣與福建相比，台灣的經濟規模稍勝福建。一季度是1.17萬億元人民幣與1.07萬億元人民幣之差。台灣在全國排位是第7名，低於眾大省，但增長率僅為8.16%，福建卻是17.9%，台灣還正受新冠肺炎疫情打擊，福建已脫困，形勢不變的話，福建在一、二年時間大可追上台灣。

至於香港與上海的競爭，上海一季度經濟為0.94萬億元人民幣。香港折合只是0.58萬億元人民幣，香港只相當於上海的六成，增長率亦相差10個百分點。上海位居全國第12位，香港第19位，也落後於北京、重慶二市，僅勝於似在沒落的天津市，競爭的勢頭不佳。改革開放之初，香港是全國最大的省級經濟體，三、四十年的相對遲緩發展，競爭力只減不增。若不奮發，大有可能逐步位居全國末席。現時已被深圳超越，廣州早晚亦趕越，即在大灣區內亦作用大不如前，也要靠珠三角的助力才可有希望進一步發展。縱使人均GDP還高於全國，源頭卻是內地的貿易，資金的流入，並不是香港本地企業與經濟之力。

香港本不用與內地競爭，而是應倚仗內地的大發展，以此水漲船高。因有內地的支持，香港本可勝新加坡，可卻不識利用優勢，反倒與內地抗衡，排斥內地，結果由優勢轉為劣勢，可悲可哀！ 國安法之後，香港走上第二次回歸，能否扭轉頹勢呢？借助內地持續的大發展，脫胎換骨？