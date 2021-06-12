反修例暴亂兩年，已被打殘打垮的反中亂港勢力又要蠢蠢欲動，在網上號召上街鬧事。香港一家自稱是「知識分子的報紙」，也不失時機的為反修例暴亂「追思」一番，要表明他們人還在，矢志不渝，且還要以另類生活「彰顯所信的價值」，與網上「號召上街」相呼應。

這說明，暴亂平息了，反中亂港遭到沉重打擊了，國安法利劍高懸了，中央全面管治權對香港各方面要撥亂反正了，然而只要沒整頓「黑網站」、「黃媒體」，任由它們放毒播毒，香港社會仍難安寧，各種歪理邪說還會氾濫，蠱惑人心，這家報紙訪問的人叫楊子俊，曾任通識科教師。

據稱，「前年6月12日在金鐘反修例示威中右眼中槍失明」，此後他成為抗爭者，「做盡不似性格的事，挺身興訟，屢為運動發聲」。現在形勢變了，他「決定是時候放下抗爭傷者角色，專注民間教育，他希望同路人維持初心，縱然百萬人再難聚首街頭，仍可在日常生活及崗位彰顯所信的價值」。

這位通識科教師出事之後，去年不獲拔萃女書院續約，他聲稱：「不諱言緬懷教書，但不想受教席束縛，在體制外或許能做得更多」。他哀嘆參加反修例運動，是為了反對香港迅速「赤化」，結果迎來了國安法、選舉改制，失去更多。然而，他很阿Q，聲稱這些事情「提早發生不必然是壞事，讓港人思考如何在必須的命運下做好準備」。訪問說，他身邊的人正逐一離開香港，去年底他也想走，但仍然感到自己能夠發揮功能，於是選擇留下，留下幹啥呢？反「赤化」乎？

楊子俊這類參加反修例運動者的反「赤化」之心，一直是香港反對派、反中亂港政客的宣傳憑藉，另一種說法就是「民主拒共」。他們以這樣的理由和心態在香港從事社會活動，發動遊行示威直至動亂和暴亂，而香港的通識科教育，黃師們也正是用這樣的政治觀點向學生灌輸反「赤化」教育。時至今日，我們知道楊子俊這樣的人還會這樣講、這樣做，我們也知道，香港的局面是靜水深流，很不簡單。