信言不美，美言不信。美國前資深外交官、前助理國防部長傅立民早前撰文指出，華盛頓正在打一場注定會輸的對中國比賽，如果繼續選擇對抗，只會在國際社會失道寡助。這番話難免令華府政客們覺得刺耳，尤其是美國上下正陷入集體狂躁的今天，這種言論勢必被視為政治不正確。但刺耳歸刺耳，不正確歸不正確，傅立民說的全是事實。美國綜合國力每況愈下，整體競爭力早已不如中國，繼續對抗下去，勝負可想而知。

這些年美國對中國發起貿易戰、科技戰、金融戰乃至新冷戰，看似綿綿不絕，招招狠辣，其實根本談不上戰略，只是對中國崛起感到焦慮而胡亂出招，企圖通過極限打壓來遏制中國。結果呢？中國並沒有停止前進，美國反而愈來愈力不從心，不得不拉攏盟友以壯聲威。

君不見，拜登上任後首次訪歐，一去就是8天，舟車勞頓，風塵僕僕，實在難為了這位年近八旬的老人家。他自己也毫不掩飾地指出，此行目的就是強化美國的跨太平洋夥伴關係，動員全球民主國家制衡中國。這恰恰暴露美國已黔驢技窮，如果有能力遏制中國，何必如此勞師動眾？最好笑的是，拜登甚至企圖通過與普京見面，拉攏對方加入制華，未免太天真了吧？明眼人都看得出，美國對抗中國既沒有戰略可言，更沒有靈丹妙藥，一味胡攪蠻纏，特朗普如是，拜登亦如是。他們也許不知道，中國經過數十年高速發展，已累積足夠雄厚的實力，根本不怕美國打壓，也不怕美國拉攏盟友打群架。

正如傅立民指出，如果美國繼續選擇對抗，只會發現自己愈來愈孤立；如果美國對華政策被定義為一種道德努力，大多數國家將選擇遠離，而不是被吸引。畢竟今時不同往日，美國抱着冷戰思維發動意識形態鬥爭，與這個時代格格不入，目前也許還能忽悠一些國家，但遲早會受到唾棄。