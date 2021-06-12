提到大漢奸壹傳媒黎智英的親信走狗，大家經常把注意力集中在Mark Simon，皆因他是美國人，和漢奸黎一樣身形肥大，最重要是曾任美國海軍情報員，令到黎與美國關係不言而喻，但這個美國人聞風先遁，已經走佬不知去向，留在黎身邊的人更顯得有作用，其中一直比較低調，被人忽視的葉一堅，其實是黎的親信左右手之一。

自從漢奸黎於去年底因涉欺詐及違反《港區國安法》被捕後，再被保安局以國安法凍結資產及所持壹傳媒股份，黎辭任董事會主席兼公司執行董事，而葉一堅自2020年12月29日起獲委任為董事會主席。壹傳媒已發行的股份，黎智英持有約71.28%股權，多名壹傳媒高層，包括葉一堅、張劍虹及周達權等都是股東，據報又以葉一堅持股最多，足見此人的地位。

漢奸黎多行不義，身陷囹圄，其親信也常踩法律界線，1999年香港《蘋果日報》曾刊登報道令陪審團可能對一宗5歲男童謀殺案的被告有偏見，指該被告疑有孌童癖，法官要下令解散陪審團，律政司其後起訴《蘋果》和其時任總編輯葉一堅藐視法庭，被告認罪留案底，《蘋果》判罰款10萬元兼付訟費。本年3月警方聯絡近40名壹傳媒現任及前任管理層，要求他們到警署錄取口供，包括身處台灣的葉一堅，查詢涉及將軍澳壹傳媒大樓的欺詐及懷疑洗黑錢的案件。

不用港警出手，台灣《蘋果日報》的員工也想揪葉一堅出來，《台蘋》停刊，大量裁員，沒有及時通報當局，已經違反勞動法規，可以罰款，而且又傳出欠薪，遣散費在本月到期仍未付款，葉一堅別以為不用上身，躲到天腳底都要找數，在台灣要面對員工群情洶湧，返來香港可能更唔得閒，港警會否搵上門亦未可料，總之為漢奸作孽，「壹」身蟻衰收尾是必然的事。