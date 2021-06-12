掀起連場暴動、令本港社會動盪不安逾一年的修例風波，今日已屆兩周年，惟黑暴分子再度蠢蠢欲動，繼「6‧4」有超過2,000人聚集銅鑼灣涉非法集結後，近日有人於網上號召6‧12於銅鑼灣與旺角上街。據悉，除了本地有人發動上街外，境外亦有人進行所謂跨國聯線聲援。

警方經初步評估，暫部署逾千警力，包括各總區應變大隊的部分人員候命，以應對可能出現的混亂狀況，防止黑暴重臨，借機作亂。據警方最新資料，自2019年6月9日至今年4月底，警方在各區示威活動共拘捕10,260人，僅有不足三成被捕人士落案起訴。由於檢控緩慢、定罪欠缺阻嚇力，令黑暴勢力仍試圖興風作浪，趁亂禍港。司法機構應盡快參考英國24小時特別法庭的安排，延長各級別法庭的時間，從速處理大量修例暴動案件，以收阻嚇之效。面對黑暴圖捲土重來，警方亦須嚴厲執法，以免滋事分子有恃無恐，令本港再陷入混亂局面。

《港區國安法》於去年6月30日實施，全面震懾黑暴分子，令本港秩序得以逐漸恢復。惟近日再有人繼續煽動仇恨，企圖令黑暴死灰復燃，做法非常危險。雖然不少市民在經歷黑暴後已經看清亂港分子的手段，但有部分市民仍在接受被扭曲的資訊，很可能被煽動上街。

隨着暴徒潰散，黑金鏈截斷，黑暴勢力已大不如前，聲勢不再。但百足之蟲死而不僵，暴徒仍虎視眈眈。潛伏於社會各界的攬炒派人士，都會持續推波助瀾，加上外部勢力積極干預，期望黑暴能於國安法下偃旗息鼓恐只是一廂情願。此外，不排除暴徒會改為慫恿他人發動「孤狼式」襲擊，加上警方今年檢獲了大量爆炸品原材料，因此社會不能掉以輕心。對於這場黑暴應有長遠的戰略規劃，這是一場逾年計的政治騷亂，也需要數以年計的時間來平定。黑暴蠢蠢欲動的原因比較複雜：第一，修例風波已屆兩周年，黑暴勢力企圖捲土重來，所以想作一次大的反撲；第二，雖然黑暴已經今非昔比，黑暴希望重振，至少能夠苟延殘喘下去，因此黑暴不會絕迹；第三，一個以美國為首的「反華仇華大聯盟」正在形成，攬炒派看到了這個機會，「變天」之心揮之不去。黑暴分子過去破壞本港穩定繁榮，企圖攬炒香港至玉石俱焚，對香港傷害極深。今日絕大部分的市民只希望香港能重回正軌，重新出發。社會對蠢蠢欲動的黑暴絕對不能容忍。