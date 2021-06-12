香港土地問題嚴峻早就不是新聞，新一期綠置居前日截止申請，推出逾3,400個單位，接獲的申請表多達二萬份，簡直爭崩頭。筆者便認識一位朋友，早前抽中居屋，開心得堪比中六合彩。上樓難於上青天，信焉！

京官很早就指出，港府解決不了房屋問題，很容易便會變成政治問題，儘管可能有失簡單化，但本港社會問題千頭萬緒，上樓難肯定是民怨最大之源。說來實在可悲，房屋本來是人類的必需品，但在貧富兩極的香港卻變成奢侈品，綠置居只供公屋戶申請，索價也要300多萬元，許多基層只能望樓興嘆，遑論成為私樓業主。

究其原因，由曾蔭權政府開始，港府政策便向大財團傾斜，港府又倚靠賣地作為庫房主要收入來源，由是地價迭創新高。麵粉價貴，造出來的麵包不可能便宜，加上大財團唯利是圖，流行一時的「納米樓」也賣到成行成市，這放諸於世界各地都是難以想像的事。何況曾蔭權時期減建公屋、停建居屋，令住屋問題更形惡化。說他是香港「房事問題」的罪魁禍首，絕無誇張。

中央早就意識到問題的嚴重性，林鄭為求連任，亦裝模作樣推出「房策三招」，其實都是掩眼法，無助解決供應不足，更無法壓抑樓價。早前又吹噓已找到可建31萬6千公屋單位的330公頃土地，足供10年公營房屋興建計劃云云，卻隻字不提這並非她任內的功勞，而是收割前朝貢獻，況且十年太久，建屋應該只爭朝夕，要無殼蝸牛再等十年，實是一闕哀歌。

東方報業集團有心有力，不惜動員幫廢柴政府搵地，輕易便找到大量閒置土地，包括棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地等，全部可供建屋。奈何港府置若罔聞，寧願將土地丟空曬太陽，卻奢談沒有二、三十年難以成事的「明日大嶼」。虛談廢務，浮文妨要，廢官不知民間疾苦，令人齒冷。