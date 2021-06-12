部分香港人老是說要移民台灣，想走的，京港政府不會強留，但你得知道，移民寶島是有條件的，內容異常苛刻，閣下未必能夠符合。真正的要求，在當地移民局也查不到，你如有意入籍，且聽我道來。

條件一，要膽似鐵打；二，要骨似精鋼；三，要胸襟百千丈；四，要眼光萬里長。原屬粵語流行曲《男兒當自強》的歌詞，陰差陽錯，竟然就成了移居台灣的條件。

寶島的新冠肺炎疫情正爆得火熱，不見得能有平息迹象，尊駕若然落戶，少不免要在當地掙扎求存。然而，蔡英文政府昏庸無能，應付疫情左支右絀，染疫者的死亡率近乎是全球最高的。有的一家三口全部去世，有的四口之家只剩下一口。日前有一位電視台攝影師染上病毒後渾不知情，竟然就在如廁時離世，走前連褲子也來不及穿上，這個鏡頭讓趕去救援的醫護人員看到，都忍不住淚水。

政府不仁，以百姓為芻狗，你到那裏定居，說不定天天都要面對死神挑戰，要是沒有鐵打的膽子，怕你應付不來。

解救疫禍就要靠疫苗，但台灣人打的疫苗多不可靠，入口最多的阿斯利康疫苗，因為副作用大，日本人都不敢打，他們不要才送去寶島的。你一旦要接種這類疫苗，身子骨若不是由精鋼煉成，恐怕熬不住。

日本疫患最嚴重的時候，台灣人送了百萬甚至千萬計的口罩去幫忙，如今寶島有難，人家卻盡拿些不要的疫苗來敷衍你。你若是台灣人，胸襟窄一點的，可能就會氣到吐血。

台灣政府雖然不中用，但如果你期望下次能選出英明領袖，解救萬民於倒懸，則可別奢望。寶島選民素來欠缺知人之明，幾乎每選一次領袖，就會後悔一次，你想待至海晏河清，眼光或許要有萬里之長。