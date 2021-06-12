日前公布嘅最新「世界大學學科排行榜」，本港上榜嘅7所院校當中，4所排名均下跌，有些更跌到四腳朝天，好肉酸！呢，香港科技大學跌出排名首30位，由去年嘅27位，跌咗7位至34位，香港城市大學則由去年48位下跌5位至第53位。跌得最甘嘅則係香港浸會大學，由去年嘅264位，下跌咗23位至今年嘅第287位，可謂慘不忍睹！

儘管有論者不認同呢啲所謂「排位」，之不過，事實勝於雄辯，香港嘅專上教育，自黑暴以來，不但「教授不似教授」，而大學生熱衷搞政治多過搞學術做研究，不愛圖書館愛上街甚至瞓街，「大學生又不似大學生」，早已冇「教學相長」呢支歌唱，「所謂大學，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也」！

當今，何處覓「大師」？「妖師」倒處處可見！難怪有研究教育政策嘅團體，指過去兩年不少大學教職員積極參與，以至推動學生參與社會動亂，質疑佢哋將心力花在教學及研究以外嘅地方，從而影響教研質素，認為佢哋應「退休讓賢」！事實正是如此，七、八十年代，歲月靜好，大學少，也難考！考得入去嘅天之驕子，鮮有不努力求學問！正正就是要珍惜大學生活，一心只想「學成文武藝，貨與帝王家」！

老朽當年隔壁的大學生，只見他書不離手，同鄉有喜事請飲，也只見他去飲都揸住本書！床頭也堆滿書，如今這樣拚搏上進的大學生，恐怕已如鳳毛麟角！正如胡適所言「天下沒有白費的努力」。佢後來得到獎學金，在美國哈佛留學，成績優異留校任教，成為名教授！香港中學文憑試將於下月21日放榜，今年升學嘅情況出現外流現象，除了英加澳之外，到內地升學嘅比例亦有所增長，反映本港大專教育已令部分考生冇乜信心，情願轉軚到外國或內地尋找理想！黑暴曾令校園容不下一張書桌，各大學校長要撥亂反正，看來非加把勁不可！