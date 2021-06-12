後天是端午節，透過糉子飄香、龍舟競渡，紀念屈子的忠貞愛國，可增強中國人的凝聚團結、共禦外侮的民族意識。畢竟我中華民族自滿清末年開始，便陷帝國列強的欺侮和侵略，割地賠款、國中有國，「華人與狗，不得入內」。國恥之恨，無日無之。中國人受欺凌、侮辱、歧視、壓迫，受宰割的非人民族災難，國破家亡的痛苦命運，都集中反射在對三閭大夫為救國難投江自盡的死諫激烈行動的追思和懷念，千古不變。

作為市民的一分子，對於香港近年出現的不愛國甚至叛國、賣國、去國的亡國下流風尚，崇洋媚外，以申領BNO為榮，以投奔西方為尚，感到十分悲涼，痛心疾首及可恥。究其因有遠近。遠因是政府對人心未回歸極不重視。沒有把去殖化、去反中化、去反共化，作為重中之重的施政方略和頭等大事去抓，千方百計、多頭並進作為硬任務推動國民教育，中了美、英為首的西方顛覆韜晦之計：「要亡其國，先亡其史」。令第3、第4代港人在意識上逐漸變成無根的人，成為BNO的寵兒，反中反共的弄潮兒，幾十萬人當中以青年為主上街「反送中」遊行，不就是國之殤嗎？不就是族之恥嗎？

近因是本屆政府推行綏靖主義的退縮妥協政治路線，向反中亂港勢力退讓求大和解，結果做了21世紀的宋襄公。令奪權和顛覆的野心得寸進尺，決堤式的管治潰敗一發不可收拾。可惜執權柄者仍未清醒，仍活在幻想之中。

儘管《港區國安法》已生效近一年，但反中亂港勢力沒有收斂，江湖傳聞有3億黑金到港，又吹起紀念兩周年的煽暴號角。前天爛果報赤膊上陣，頭版頭條煽動暴徒今天上街，有暴徒在網上大推反送中兩周年、「沒有忘記，不能忘記」煽暴，警方為防暴亂再起已用千計警員布防。香港當前的危機告訴我們必須反霸，更必須反奪權、反顛覆、反滲透。