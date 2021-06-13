神州觀察：偷窺偷拍黑產業　侵害私隱須嚴懲

現今社會，民眾遭偷窺偷拍的風險無處不在，其結果更是難以預料，或會被盜用身份進行違法犯罪活動，或會被人藉機敲詐勒索；乃至一些私密行為會被製作成色情影片廣傳，及淪為犯罪分子的生財工具，從而導致名譽受損，飽受精神折磨。中央網信辦、工業和信息化部、公安部、市場監管總局等4部門近日發布公告，決定於近期在全國開展攝像鏡頭偷窺黑色產業集中治理。

公告稱，內地近年有不法分子利用黑客技術破解並控制家用及公共場所攝像鏡頭，令智能手機、運動手環等淪為偷拍設備，又在網上出售破解軟件，傳授偷拍技術，供人偷窺私隱畫面並藉此牟利，已然形成黑色產業鏈，嚴重侵害民眾個人私隱。公告要求各社交軟件、網站、論壇等互聯網平台嚴格履行訊息發布審核的主體責任，全面清理相關違規有害發布；電商平台要全面清理及下架假冒偽劣攝像鏡頭；攝像鏡頭生產銷售需作安全效能提升；公安等部門則會依法加強監管執法，對不落實主體責任的互聯網平台和企業進行嚴厲處罰。

眾所周知，現今人們不管去到商場超市，還是公司單位、各種休閒娛樂場所，抬頭就能見到無數的攝像鏡頭對着自己，更有氾濫成災的人臉識別系統，拍攝取用個人訊息亦更為精準；許多家庭出於安全考慮，亦紛紛配備各種家用攝錄裝置，總之裏裏外外都是監控，隨時都會被拍下，這就是當下人類的生活狀態。科技時代，個人私隱保障本已很棘手，還有人以黑客技術入侵攝像鏡頭，為牟取不法利益，或為滿足某些變態的偷窺欲、淫欲行事，十分無良，勢又會令問題更趨惡化，社會危害極大，不加強打擊遏制斷然不行。

正如內地媒體早前報道稱，網上有人兜售入侵針孔攝錄機的偷拍片段，被偷拍的地點包括酒店、美容院、試身室，甚至浴室、廁所等地方，這些侵犯私隱的影片標價從20元到數百元人民幣不等，主要視內容「刺激程度」而定；專家提醒，這類針孔攝錄機的密碼設置不要太簡單，用家亦要避免在睡房、廁所等地方安裝。而據一些被抓嫌犯交代，相關作案設備可隨意於網上購得，且費用不高，充斥兜售訊息，足見網絡及電商平台在監管上問題多多，甚至會為了商業利益放任不管。

至於追責懲罰方面，當局亦常予人不給力之感，一是在對部分違規聯網平台和企業，多會留時間讓對方先「自行整改」，而非直接開罰。再則，目前對於偷拍行為的法律處罰並不嚴厲，有的甚至不算構成犯罪，只當作一般的治安問題進行處理；早前福建福州有人在酒店偷拍大量視頻，涉及600多人，不過判囚7個月，如此低成本，無異於縱容惡行。