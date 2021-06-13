正論：防疫程式存漏洞　出行一步一驚心

隨着本地零確診再現，「染疫三母女」恐爆第5波的疑雲逐漸消散，本港疫情有望真正清零。顯而易見，現在正值關鍵時期，必須嚴防死守，無奈港府防疫粗疏始終不改。本報踢爆，同一張針卡竟可無限上載至任何「安心出行」應用程式中，變相予人造假的機會，防疫穿窿隨時導致災難後果。

本港已連續5日沒有本地感染個案，昨日新增3宗確診均為輸入，惟感染變種病毒的17歲少女至今仍未找到感染源頭，留下令人憂慮的尾巴。這還不止，本報又揭發「安心出行」存在漏洞，其新增將疫苗針卡儲存到程式內的功能，原為方便市民進出指定場所時出示，惟程式沒有辨識個人資料功能，以致一張針卡可無限次上載到不同人的手機程式中；就算不是利用程式直接掃描紙本或電子針卡的二維碼，而是把二維碼拍下上傳到電腦，再掃描電腦屏幕上的二維碼，結果一樣可讀取針卡資料並於多個「安心出行」帳戶登記。

很明顯，「安心出行」因為沒有針卡資料與個人資料同步認證的功能，因此造成漏洞，要是有人提供針卡予其他人進出指定場所，藉此牟利還是事小，造成防疫缺口事大。至於一張針卡能被人無限次上載至「安心出行」或上傳到網絡，更有洩漏私隱之虞，茲事體大。

正如議員指出，港府「谷針」目的是為了將來逐步放寬防疫措施，屆時針卡紀錄將成市民進出各類場所的憑證，若當中存在造假空間，有機會演變成防疫缺口。特別是場所職員無權查閱顧客身份證，無從辨識針卡資料真偽，若將無打針的顧客當成有打針而放行，萬一當中有人染疫，後果不堪設想，呼籲港府盡快更新「安心出行」堵塞漏洞。資訊科技專家則指出，「安心出行」先天不足，港府因為擔心遭市民指摘為侵犯私隱，因此程式所收集的出行紀錄只會存放於用戶手機內，而不會儲存在政府系統內，故不存在資料可供核對，不論怎樣更新都無濟於事，可謂將「安心出行」的「硬傷」一語道破。

為官避事平生恥。偏偏港府廢官做事畏首畏尾，連一個用於防疫的應用程式也搞得不湯不水，追蹤功能固然大打折扣，現在更證明難以堵塞針卡漏洞，以「凡可能出錯皆會出錯」的「梅菲定律」觀之，「安心出行」出現漏洞，最終必然引發嚴重後果。情形就如港府當初掉以輕心，任由海員、機師、機組人員等免檢疫入境，結果導致第3波疫情大爆發；又如放任外傭無罩聚集，結果令第4波疫情火上加油。凡此種種，不勝枚舉，誰能保證今次可以例外？

事實擺在眼前，廢官抗疫逾年，依然沒有學乖，依然錯漏百出。「廢官之尤」食衞局局長陳肇始盲目「谷針」，連12歲小童都不放過，但港人最關注的中港通關依然遙遙無期，堪稱該做不做、不該做偏要做的典型。至於負責「安心出行」程式的創科局，由成立至今表現皆乏善可陳，既不創新也無科技可言。特區由一班光出糧不做事的庸官把持，導致疫情反反覆覆，直教納稅人情何以堪！