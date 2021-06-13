功夫茶：風季暴雨防塌樹　東方藍圖有料到

每逢風季或雷暴季節，塌樹傷人甚至殺人時有所聞！過去10年至少3人被塌樹壓死，去年則至少6人被塌樹壓傷。推前一點，最令人印象深刻的當數2008年赤柱大街嘅百年古樹倒塌，導致一死兩傷，其中女死者為19歲港大女生，事件引起廣泛關注，尤其康文署就事發一周前有作巡視，認為古樹冇倒塌危險！結果不幸事件發生，促成政府喺2010年成立樹木管理辦事處。之不過，塌樹、傷人、殺人事件依舊不絕！

呢！過去兩日，港島北角及柴灣均發生塌樹事件。一號波生效下，6月11日晚北角繼園街一號對開一幅護土牆下，一棵約5米高嘅樹突塌下跌落馬路，幸當時無人車經過！事隔一日，即12日早上，柴灣怡泰街休憩處有棵約7米高嘅黃槿樹倒塌，枝幹橫越行人路並伸出馬路。兩單塌樹，大話夾好彩，並冇傷及人！

塌樹原因多，通常有啲古樹嘅樹根及樹身早遭白蟻或真菌侵蝕，形成空心樹幹，經連場風雨吹襲，又積留大量雨水，最後不勝負荷終連根拔起倒塌，而通常，亦非一般「目測」可預見，否則就不會有殺人傷人意外喇！嗱，本港現時約有170萬棵由港府負責恒常護養嘅樹木，其中約100萬棵位於人流車流密集嘅地點。

政府就話，由於全港樹木眾多及分布極廣，是以一直採用綜合管理方式處理樹木，即由負責管理相關政府設施或土地嘅部門，同時負責其管轄範圍內嘅樹木，而發展局轄下綠化、園境及樹木管理組則會作整體統籌。大家都聽過「一個和尚挑水喝，兩個和尚抬水喝，三個和尚沒水喝」嘅故事吧？責任分散便變成太極推手，彼此推來又推去，結果一事無成！行看流水坐看雲，一炷清香自得閒！

港府嘅樹木管理如出一轍，所謂「綜合管理」，就係政出多門，一如有議員舉例：假如有公共屋邨塌樹，而咁啱得咁蹺，塌下嘅樹幹攔截了邨外道路，咁就牽涉多個部門，包括房屋署、路政署、運輸署及食環署，屆時大家你推我讓，禮貌周周，日月星辰講咗一大輪，彼此都話冇話語權，一味指引，引得來歲月忽已晚，又到出糧日子了！

講開又講，自2018年超強颱風山竹來襲，塌樹逾6萬宗，搞到香港交通亂象叢生，危機四伏，庸官又係不知不覺，本報睇唔過眼，又為政府獻上「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁嘅植物栽種分多排，高矮有序統一規劃。即使颱風過後樹木倒下，也不會傷及途人，不阻礙交通，更不會隨時變「殺人兇器」！而且，平日市民無論逛街或路過，都可欣賞到賞心悅目嘅樹景！如此神設計，議員都高舉藍圖讚好！庸官一味怠政又成日等運到，有現成藍圖又唔採納，到底想點？