世界視線：不甘當美國跟班　英揆欠自知之明

七大工業國集團（G7）領導人峰會一連3日在英國召開。就在峰會前夕，美國總統拜登率先與英國首相約翰遜會面並簽署新版《大西洋憲章》，正當外界把焦點放在雙方同意就疫症源頭向華施壓達成共識、同意支持世衞繼續對中國進行調查之際，兩國之間的重大分歧其實也是難以掩蓋，遠非枱面上的融洽無間。

據報道，拜登在會議前向約翰遜表達了對英國脫歐後所引發北愛爾蘭問題的關注，而且據聞還是以一般只會在敵對國家之間使用的「外交照會」進行。美方在簽署合作宣言前搞這種小動作，約翰遜情何以堪。

眾所周知，美國前總統特朗普是堅定的「脫歐派」，任內跟約翰遜打得火熱。相反，拜登是堅定的「留歐派」，對約翰遜的個人評價也是極低，稱他「無論在身體上和情感上都是特朗普的翻版」，甚至早在2016年，時任倫敦市長的約翰遜已因形容奧巴馬是「半個肯尼亞人」，一併得罪了奧巴馬和拜登。

然而，不管是挺脫歐和反脫歐，美國人歸根究柢還是以自身利益為優先。按照特朗普的思路，英國脫歐將削弱歐盟的實力，而一個羸弱的歐盟則有利美國一手對付中國，一手壓制歐盟，實行逐個擊破，在此情況下，英國只是美國的一顆棋子。當然，拜登希望維持一個相對團結的歐盟，並不是安着跟盟友「平等共處」的好心，只為方便在打擊中國時「統一指揮」而已。

職是之故，根據拜登的戰略構想，英國同樣難逃做美國棋子的命運，反正英國脫歐已成事實，山姆大叔亦樂得做順水人情，藉敲打「落單」的倫敦討好布魯塞爾，將之緊綁在「圍毆中國」的戰車上。法國總統馬克龍日前表示，法國在印太戰略上不會與任何人結盟，並呼籲歐盟採取同樣做法，可視為向美國叫價要求更多「讓利」。最可笑的是約翰遜沒半點自知之明，還在抱怨繼續使用「特殊關係」一詞顯得英國非常軟弱，彷彿只能做美國人「跟班」。普京嘗言「沒有實力的憤怒毫無意義」，其實「沒有實力的獨立自主」更是貽笑大方。