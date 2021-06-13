一些香港人與海外的人一樣，把新冠肺炎疫情看得很輕鬆，以為過去了便如流感一樣，或至多如沙士，沒有甚麼後遺影響。沙士的影響有限，因為局限於港澳台以及內地，沒有衝擊全球，患者數目遠低於今次疫病，社會民生與經濟恢復較易較快。

可是，今次新冠疫病情況遠為惡劣，一是全球化；二是死人以百萬計，為時也久，衝擊面廣大，至今還未有遏止的傾向。各地及各方面的影響互為因果，互相促使惡化。由於封城封國，全球的經濟、社會民生受到巨大的連鎖打擊，輻射擴大的作用也以乘數比例上升，而且疫病痊愈後還可有長期的後遺症狀，不是疫病治愈後便可以恢復正常。今次疫病的嚴重性不能輕視，甚至可說疫病正在改變世界。

一是世界的價值變，公共衞生勝於經濟增長。即使美國等大國抗拒，國內民心已變，國際取向也改。以往單只着重經濟增長的國家，例如英國、巴西、印度等都大大轉變。就連素以社會組織代表見稱的日本、南韓也在疫情中幾番掙扎，更不用說個別新興國家，東歐、東南亞、南美亦不能逃脫困境。即使以資本主義的經濟至上的美國，也成為全球災情最嚴重之國家，經濟、政治的強悍抵受不了疫情的壓力。中國也從人類命運共同體一說進而為人類生命、健康、公共衞生的命運共同體。國際社會的價值取向便不再是經濟、政治、民主，而變成公共的生存和安全。

二是病毒無國界，一國不可能完全封關自守。美國還是要「美國優先」，結果暴露了它的政治醜惡本質，受到全球斥責。在疫情沒法在一國之內根治之下，正推動國際排除政治干擾的跨境合作。疫情愈是在全球拖延，要求國際合作的呼聲與壓力愈大。相信首先會是歐洲突破美國為首的疫苗封鎖與排斥中國、俄羅斯，發展中國家更會接受中、俄疫苗的幫助，襯托出美、英等國的虛偽和自私。

三是防疫治疫的國際比較，凸顯出中國的制度優勝，不僅壓倒美國、英國、日本以及歐洲，而且把台灣打作反面教材。這是最合理的國際競爭。中國優勝，除了制度優勢，還證明中國的社會經濟政治走的道路、政府的施政恰當，輿論怎樣抹黑，世界人民的眼睛雪亮。一國之內防疫治疫成功與否，決定在政權的性質。後疫時期，中國的國際聲譽大振，發展中國家乃至個別發達國家政治左傾，便會帶來世界政治、經濟的大變。

不管疫病來源，這會是「上帝之手」糾正過去幾十年的全球政治右傾反動。