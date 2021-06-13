從「佔中」到反修例暴亂，香港各大學的學生組織都是積極的組織者、參與者，是其主力軍，而且得到各大學校領導、管理層、教職人員的庇護和支持。那段時間，大學的教學秩序、科研進程完全被打亂，大家都去「革命」、去「造反」，大學成了甚麼樣子，沒人關心。

不過，這些年，香港各大學受世界潮流影響，是很在意自己的排名的。有人說，這麼一鬧，各大學排名肯定要跌，果然，下跌「成果」最近出來了，國際高等教育資訊機構日前公布世界大學排名，香港科技大學由去年第27位跌至34位；香港城市大學由第48位跌至53位；香港浸會大學由第264位跌至287位；香港嶺南大學由第580位跌至590位。

事實很清楚，反修例暴亂，香港各大學捲入極深，時間頗久，震驚中外，有的大學甚至被稱為「暴大」——暴亂大學。這個影響和結果，不僅會令大學排名下跌，還會實質性的破壞大學的教學和科研質素，會把《港區國安法》招惹進來，因為一些師生的行為涉嫌犯法。

美國時評雜誌《大西洋》最近以《學術自由如何完結》為題報道，香港大學一群學者上月舉行閉門會議，商討《港區國安法》如何影響大學研究的自由，他們提及校方會否向被控違反《港區國安法》的教職員提供法律支援、會否提供國安教育指引等等。會上有人指出，至少兩名教職員被學生舉報涉嫌違反《港區國安法》，據稱，會議氣氛令參加者「感到絕望和恐懼」。

看來，國安法的威力已經在大學顯現，這是好事，非如此不能撥亂反正，不能保障大學校園履行育人、教學和科研的職責。然而可笑可嘆的是，那些涉嫌犯法者，硬要把犯法行為和「學術自由」扯上關係，硬要胡扯國安法會影響「學術自由」，他們不想為自己的過錯罪咎負責任，還恬不知恥的要讓校方提供法律援助，實在可鄙！大學是上層建築領域，對人的思想、社會走向、世道人心影響深遠巨大，意識形態的博弈和爭奪從未停息，香港的情況尤為複雜。