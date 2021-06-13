許多台灣人一直抱着「迷之自信」，總是以俯視的眼光看大陸，即使台灣許多方面早已落後於對岸，他們依然認為自己高人一等，「至少民主制度比大陸優越」。實際上，台式民主荒腔走板，一人一票又如何？每次選舉都是泥漿摔跤，當選的都是一些既自私又無能的政客，這種民主不是可喜，而是可悲。

一場新冠肺炎疫情，不僅暴露了台式民主的低劣本質，而且暴露了台灣政客的自私無能。爆發疫情前，他們以「民主防疫」沾沾自喜，並以「防疫優等生」自居；爆發疫情後，他們束手無策，既沒疫苗也沒法普篩，連病床也不夠，只好互相卸責，互相撕咬，更以抹黑大陸來轉移視線。大陸願意伸出援手，他們稱為「假好心」；日本將一批自己都不敢用的阿斯利康疫苗送給台灣，他們卻感激涕零。尤其好笑的是，美國口頭答應送給台灣75萬劑疫苗，還不知何時才能送到，蔡英文竟稱為「及時雨」，這種及時雨未免太不及時了吧？

有因必有果，劣質民主產生劣質政客，劣質政客又使整個社會劣質化，這正是台灣人的共業。在被稱為威權統治的時代，台灣曾是亞洲四小龍之一，經濟增長率及出口數字甚至高踞四小龍之首；反而推行所謂的民主之後，整個台灣亂成一團，政黨惡鬥，社會撕裂，民粹當道，意識形態掛帥，導致經濟民生停滯不前，過去的繁華一去不復返，只剩下「22K工資」的尷尬。這種民主到底好在哪裏？

「汝姑勿自誇，坎井不可恃。」許多台灣人嘲笑對岸沒有民主，其實恰恰反映本身無知。中國大陸正是因為堅持走自己的道路，沒有中西方圈套，才能保持社會穩定，也才能取得今天各項成就。試想想，台灣不過是彈丸之地，人口只有2,300多萬，尚且鬧到如此地步，大陸幅員廣大，人口達14億之多，若是推行這種劣質民主，豈不是永無寧日？