「舊夢不須記，逝去種種昨日經已死」，昔日金曲歌詞早已提點香港人向前望，但依然有不少人為了一堆數字糾纏，在某些日子便出來搞搞震，是你們的家人在這些日子裏出事？有的話，刑事方面交由警方調查，民事方面在香港法庭可以提出訴訟，沒錢的可以申請法援，別以為門檻很高，就算開眼的爆眼女都可以申請得法援去阻礙警方辦事，還愁甚麼，有需要上街嗎？

若事不關己，道聽途說，沒有fact check，把一切傳言都當事實，不斷上街像唸符咒喊口號，和那些在鵝頸橋街頭打小人的師奶婦人有甚麼分別？

昨日6‧12又是特別數字，原來是反修例示威兩周年，有網民號召晚上到鬧市聚集，又喊新口號。這些「數字」示威潮來得真密，9日前是「六四事件」32周年，又是《港區國安法》實施後首個「六四」，警方拒絕支聯會申請一年一度的維園集會後，有人在網上煽動非法集結，又有6人被捕，明知警方有戒備仍犯禁，即是黑暴慣用說話「送頭」，但香港的年輕人真的是被「數字」沖昏頭腦，6‧12又匆匆上街。這樣的人生有甚麼意義？如果問他們的父母甚至兄弟姊妹生日，他們會知道嗎？問他們清明是幾月幾號、先人的生忌死忌，可以答得出嗎？

做人更應該要留意，是官方公布有用的數字，前年6月9日至今年4月底，警方在示威活動中拘捕逾一萬人，檢控2,600多人，700多人被定罪，270多人簽保守行為，200多人經審訊後無罪釋放。而不少所謂泛民主派或本土派，又或者反中亂港的大漢奸，包括黎智英都鋃鐺入獄，黎至今3案合共刑期是20個月，而涉及違反《港區國安法》的罪名可以囚終身，黎行將就木都算罷，但後生仔願意一世囚在監獄嗎？寶貴青春都只能望出鐵窗看獄景，這個代價實在不能用數字衡量了。