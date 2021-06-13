過去儲值卡提供價格相宜和靈活方便的流動電話服務，惟不法之徒利用儲值卡干犯電話騙案、販賣毒品和恐怖活動等有組織及嚴重罪行。為保障健全的電訊服務，防止和協助偵查涉及使用電話儲值卡的罪案，政府最近宣布訂立《電訊（登記用戶識別卡）規例》並於憲報刊登，預料於9月1日落實。

筆者近年跟進不少涉及投資、假結婚、求職騙案的求助個案，均與匿名儲值卡有關。由於儲值卡具匿名性，現時又無法例規定須登記此類儲值卡用戶資料，執法機關往往難以追查，嚴重阻礙打擊該等罪行，政府提出實名登記制是及時與必須的。內地早已實行實名制，政府亦參考全球約155個國家或地區的做法，香港若不與時俱進，恐怕國際不法分子會伺機利用本港漏洞作奸犯科。

惟政府宣布上述決定後，部分人士或團體又瘋狂抹黑。香港記者協會表示，新政策會導致執法部門權力過大，令傳媒更難發揮監察者角色和功能，新聞自由、公眾知情權受損，公眾利益未能受到更充分保障。

記協的言論絕對是混淆視聽！執法部門只能獲取電話卡的登記資料，並不包括通話紀錄及內容。此外，執法部門在有需要時才可按規例申請法庭手令，向電訊商索取個別電話智能卡的登記資料。在迫切情況下，例如涉及人身安全、炸彈恐嚇等嚴重罪案，執法部門才可在高級主管授權下，要求電訊商在沒有法庭手令下提供該等資料，上述情況與其他執法部門在執行職務時需索取這些資料的要求相若，不構成所謂權力過大的問題。記協的言論不過是偽命題，為反而反。

亦有團體表示，實名制會妨礙本港創科發展。但是，由於新制度只規管用作人對人溝通的SIM卡，不包括用作機器類型連接（M2M）的SIM卡，不會影響用作物聯網服務的SIM卡運作，筆者相信不會妨礙香港的創科發展。至於原先建議每名用戶最多可登記3張儲值卡，但不少意見認為可登記的數目太少，當局因而決定放寬上限，每個個人用戶最多10張，企業用戶最多25張儲值卡，反映政府已考慮社會不同持份者的意見，並回應訴求。

當然，制度仍有改善空間。政府雖表示實名登記制受《個人資料（私隱）條例》保障，但私隱條例落後、罰則太輕、阻嚇力不足，近年不同行業均出現大型個人資料外洩事故，冀政府盡快全面檢討及修訂該條例，進一步保護個人私隱。