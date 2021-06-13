黑暴兩周年，黃絲暴民蠢蠢欲動，在網上號召上街搞事，警方動員過千「兵力」部署，最終有驚無險。兩年過去，香港迎來了國安法，將漢奸黎送入大牢，反中亂港集團土崩瓦解，壹淫媒奄奄一息。儘管仍有死硬派冥頑不靈，但依此勢頭觀之，他們已惡不出樣，只要港府不鬆懈、不手軟，大局底定矣。

禍兮福所倚，福兮禍所伏。香港回歸以來，一直由港英餘孽把持，漢奸走狗獲特權招待，愛國愛港力量則備受打壓。中央不是不知問題的嚴重性，也不是不知殖民遺風延續下去對國家安全有多大危害，但最初錯將五十年不變當成五十年不管，讓亂象放任自流，要撥亂反正談何容易。漢奸走狗更加有恃無恐，當北京如紙老虎，終於由佔中開始搞出一連串動亂，到了2019年的反修例黑暴達到「巔峰」，以為奪權變天僅一步之遙。詎料物極必反，他們的蠻纏胡攪，反而給中央一個絕好的機會扭轉局面，迎來真正的回歸。

沒有黎智英勾結外力製造黑暴，就沒有《港區國安法》的實施；沒有《港區國安法》的實施，就沒有漢奸黎等人遭一網成擒。由此可見，禍兮福所倚並非虛言。可以毫不誇張地說，反修例黑暴雖然將香港搞得五勞七傷，但同時讓北京名正言順收拾反中亂港勢力，換來長治久安的契機。埋單計數，顯然得的比失的多。

新冠疫情也是一樣。中國是最早爆疫之地，舉國飄搖，風聲鶴唳，但憑着中國人特有的忍耐，最重要是領導人有抗疫的決心，不惜封城封關，停市停學，打下門牙和血吞，終於挺過去，而且迅速從疫情泥沼翻身，經濟活動復常，更有可觀增長。反觀歐美國家抗疫無能，不僅弄致死傷枕藉，經濟更是如履薄冰。有危有機，有失有得，西方不亮東方亮，很明顯，連上天都眷顧中國，只要能好好把握機遇，世界霸主易位何足為奇？