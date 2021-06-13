早前，有一位年僅22歲醫科學生，接種新冠肺炎疫苗復必泰之後中風，事件有點不尋常，是否因為疫苗致病，目前尚待專家評估。我身邊有朋友正想去打疫苗，也因而卻步，說要等待評估報告的結論。不過，我們可要明白，新冠疫苗在香港造成嚴重副作用的個案，恐怕早晚會出現，只是在於比率多少而已。

早一陣子，有傳英國製的阿斯利康和美國製的強生疫苗會導致血栓，這消息一出，很多人就對這兩款疫苗畏如蛇蠍。正因為日本人從此不敢再用阿斯利康，平白擱着也是沒用，才把一部分送了去台灣。

不過，阿斯利康導致血栓的個案，據說每100萬人之中只有4、5宗。有醫學專家指出，其實很多常用藥物，出現副作用的比率更高，例如避孕藥，每100萬人當中，可能就會有200宗血栓個案，只是「百姓日用而不知」罷了。

目前，香港已注射新冠疫苗的市民超過160萬人，在這百多萬的市民當中，即使最終出現一、兩宗嚴重副作用的個案，也是正常之事。我反倒要說句不中聽的話，如果有一、二百萬人已接種新冠疫苗，其中卻找不到一宗導致嚴重副作用的例子，用逆向思維作推想，那是否代表目前的評估方式有問題呢？

所以說，新冠疫苗對某些人會產生很大的副作用，也沒甚麼稀奇，只要在每100萬人之中，不超過3、5宗個案，便算是可以接受。人生就是不停在博弈，譬如2020年的香港，雖然因為新冠疫情關係，交通已不如往年般繁忙，但全年仍有97人不幸死於交通意外，每100萬人之中，便有約13人。也就是說，香港人因交通意外而死的可能性，遠遠高於打疫苗，但我們不會因此而不出行，甚至不會因此而減少上街。香港人能想通這一點，或許對打疫苗的疑慮就會減少。