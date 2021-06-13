新冠疫情近排稍為緩和，港府亦忙於谷針，已批准降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，政府一味話打針效益大於風險，不但可保護青少年免受感染，更有助佢哋盡早回復正常校園日常生活。政務司司長早前就話，根據全港約2,000間學校提供嘅資料，教職員整體接種率，包括已打兩針及第一劑疫苗只有約18%，情況不理想，政府會繼續呼籲及協助教職員盡早接種疫苗。

政府誘導學童打針，是否成功，其實很大程度在於父母是否相信「打咗比唔打好」，另一方面，如果老師的接種率低，又憑乜叫學生開開心心打針去？至於是否打針才可進校園上堂課，冇打針就要網上學習，這一定會引起很大爭議，當局要三思，亦不能妄下斷語，否則必引來抗拒或反彈！如果學童唔打針唔准返學，咁教師唔打針自然亦唔可以回校執教，若然，教育局何不講到明：唔打針即釘牌！

為了配合政府谷針，唔少大地產商、大企業都有響應，遲吓相信獎品多到你唔信，只要肯打針，即使抽唔到豪宅，最少都會執番八両金！總之，打咗針獎品就永不落空，又有假期！唔打針就冇運行兼受壓迫，有些大機構，如果唔打針，就被迫調職，或當正你有痲瘋似的，禁止喺公司用膳，呢啲算唔算歧視？

老朽對「以是否打針作為進入某類場所嘅條件」十分反感！呢，之前專家就話，如有長期病患或三高者，宜先向醫生詢問意見，看是否適宜接種；日前老朽又聽見專家話，即使三高都冇問題，甚至更應接種，因為更有保護作用喎！政府一開始對打疫苗嘅資訊就好混亂，其實人對許多觀念總會先入為主，一旦入腦，好難搣甩；依家又話三高照打都冇問題，實情係因打針而有不良反應嘅個案仍時有所聞，死亡個案亦時有發生，當然，佢哋喺專家口中全部與接種疫苗無直接關係！老朽只能當鬼古聽，信不信由你，打不打針自己決定！