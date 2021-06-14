世界視線：未見面已現分歧　拜普會難予厚望

美國總統拜登的外交動作多多，但效果如何不無疑問，七國集團內部對聯合抗中仍有分歧，即將與俄羅斯總統普京在日內瓦舉行的峰會，更幾乎肯定無法改善兩國關係。

就在「拜普會」舉行前夕，普京接受美媒專訪時對美國前總統特朗普讚譽有加，稱對方非凡、有才華、是一個多姿多采的人。相對而言，普京對拜登的評價低得多，認為對方只是成年後幾乎一輩子在政壇打滾的職業政客。值得留意的是，俄羅斯駐華大使傑尼索夫日前表示，若兩國元首在會晤中有涉及中國的議題，俄方將與中方通氣，確保俄中關係不受影響，再加上俄羅斯本月初表示，主權財富基金將拋售美元資產，轉向增持人民幣和歐元，看來拜登聯俄制中的如意算盤將無法打響。

外界普遍相信，「拜普會」充其量只是雙方各自表述立場，對外釋放的政治信號，是美俄關係好不到哪裏去，但既然兩國元首願意坐下來談，雙方也不想加劇對抗關係。在實際成果欠奉的情況下，哪一方在氣勢上壓倒對手，從而在政治上得分顯得尤為重要。以此標準衡量，美方選擇在峰會後，拜登和普京分開舉行記者會，便顯得「未輸人先輸陣」。俄羅斯媒體固然不失時機「抽水」，認為拜登此舉是為了避免與普京同台時出現失誤，NBC也形容此舉是為了避免出現外交上的「高風險時刻」。

白宮的解釋同樣是愈描愈黑，愈幫愈忙。白宮發言人表示，單獨舉行記者會「是與自由媒體明確溝通會議中提出的議題的合適方式」。人們不善忘的，應該記得拜登的首次白宮個人記者會也是一拖再拖，直至上任後超過兩個月才舉行，打破近年來總統的紀錄，結果千呼萬喚下表現卻令人失望，說錯話固然是例行公事，最離譜是被拍到手上的「貓紙」，印有「內定」提問記者的名字和照片（慎防認錯人），而且連提問順序號碼亦已編好，與其說是「記者會」，不如說是「記者騷」。拜登跟普京還未正式交鋒便先輸了氣勢，看來比特朗普2018年在赫爾辛基的美俄峰會表現好不了多少。