功夫茶：放生狂徒遺害大　毒狗疑案又上演

香港自詡係國際城市，又係文明之都，吹吓水冇壞，有花方酌酒，無月不登樓！嗱，追溯起來，香港都真係幾「文明」㗎！話說香港早於1950年已訂立《貓狗條例》以禁止食用貓狗，條例屬當時亞洲最先進嘅動物保護法例；之不過，經過逾70年發展，香港嘅動物保護法卻落後唔少先進地區；及至出了個人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，更助長虐畜歪風，真係一提起功夫茶就火遮眼！

各位街坊，大家如果不是善忘，當記得去年情人節，深井豪景花園有30隻寵物慘遭人從高處擲下，18隻動物死亡，呢單虐殺動物案雖有涉案人自首，惟律政司最終仍然以證據不足為由撤控涉案兩男！阿哥，丟張紙巾或煙頭落地都要票控罰1,500個大洋啦，依家有人將啲動物如仙女散花般擲落街竟然當無事發生！各位，事件不但令愛護動物人士震怒，也令全城嘩然，無不認為律政司嘅處理手法好很離譜！

一惡施者，則百惡結。一件壞事施行了，上百件壞事就接連發生！果不其然，自律政司放生擲動物落街狂徒，虐畜事件就不曾稍息過，好似元朗大棠路有簡陋鐵皮屋困住40多隻貓狗，缺乏打理任其自生自滅，恍如墮無間地獄！又如有變態老翁徒手挖狗屍掏內臟；亦有刺傷牛隻生殖器官等。

呢嗱！都真係有咁啱得咁蹺，事隔年幾，發生擲動物落街嘅深井豪景花園又再發生疑似毒狗事件！有居於該區狗主於上月起先後多次於豪景花園附近，發現混雜類似玻璃碎及懷疑有毒藥嘅狗糧，表示擔心愛犬遇害，而發現問題狗糧地點屬放狗熱點，住該處附近嘅狗主依家無不人心惶惶！有狗主曾通知愛協並報警求助，又聯絡區議員及漁護署，無奈屋苑內無接獲有狗隻中毒身亡報告，故即使報警亦未能立案調查。

有狗主愛護動物心切，為發現疑似毒狗糧奔走求助，可惜處處碰壁，眼見豪景花園狂徒再現，指斥律政司當日放生擲寵物落街狂徒，變相放任虐畜行為，更因無阻嚇性，令啲虐畜變態狂徒變本加厲！促請政府成立動物警察，並由專責部門跟進虐待動物個案。

其實，功夫茶一向關注動物權益，上個月初亦發表過「警設專隊護動物」，告知大家警方2018年已經喺22個警區設立專責刑事調查隊負責處理相關案件，並於今年命名為「動物罪案警察專隊」，成立至今短短3年多，已調查咗34宗殘酷對待動物案件並拘捕11人，其中7宗成功檢控。香港唔係冇法例保護動物，只係未能與時並進，至今仍未能完善《防止殘酷對待動物條例》，更遑論有「動物福利法」，再加上一個廢柴律政司一味助長虐畜歪風，有「動物警察」也只能嘆奈何！