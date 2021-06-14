香港社會是一個特殊的社會。一是殖民政府統治了百多年，制度文化都不可能沒有殖民地深刻的烙印。二是這是移民社會。最初還只是來港謀生，家鄉還在內地。

40年代之後，內戰、革命便有選擇地遷移反共或與中共利益不同的人群來港。50、60年代內地難民來港，為的是生活，70年代來港為的是個人發展。他們對內地政權和國家並沒有歸屬感，反而會以他們在港的發展來否定內地、否定中國。他們不少繼續移民海外，表現出對香港缺乏歸屬感，也強化他們的離心。

可是不少這類已移民海外的，還在香港工作生活，捨不掉香港倚仗中國內地發展的機會，留戀香港的中國生活方式，感情上顯得矛盾與複雜。

正因這樣的背景和殖民地文化深刻的影響，香港是中國人的社會，卻愈來愈否定中國，但卻同時貪圖內地提供的一切。其中信奉基督教天主教的更為嚴重，他們的教會是來教化中國的野蠻人，今天則改變為教化中共的野蠻人，其中仍然包含強烈的種族與文化歧視。對這樣的社會、文化，九七回歸是一件大難題。按港人心態，他們是不願回歸。但當然也不願與內地為敵。他們樂於作英國的中國人，佔兩家便宜，或加上移民歐美，佔「三家便宜」。可這對中共和內地民眾是不可能容許的。因此有「一國兩制」之創新，但實質帶有種種殖民地的制度、文化與人事。由中央政府的強制，力壓內地與香港的矛盾，只可惜回歸並沒有把這個矛盾轉兩地融合，分工發展的契機。反而讓香港政治自由放任，變成中國內地貪腐的重要條件和渠道，也給美國有機可乘。

在回歸後大力進行政治教育與收編，致有「顏色革命」出現。內地政策，美國策動都是原因，但土壤卻是港人的心態取向和相關的制度文化教育條件，此所以在動亂之中，有這麼多的港人參與和支持。其後退縮只是怯於中央政府的強力鎮壓，和不願放棄在港的巨大利益，心裏還是不服，還是反共拒中的。

在香港這樣的條件下，中央政府只能強力鎮壓以保中國在港的主權治權，也爭取時間推行第二次真正的回歸。在這個過程中，讓大批心裏反共拒中的港人移民他去，是最佳選擇。既可減香港作亂的來源，也免照顧這些不願在香港建設的人，好騰出空間，讓香港脫胎換骨。

香港能否再生，決定於怎樣改變港人的心態與取向，這不是回歸一制，內地一制也正在改。